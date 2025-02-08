В этом году в судейских креслах сидят Сергей Танчинец, Джамала и Екатерина Павленко, которых уже представили зрителям. Какой образ для финала выбрала солистка группы Go_A, расскажет 24 Канал.

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Екатерина Павленко появилась на Национальном отборе на Евровидение-2025 в довольно эффектном наряде. Наибольшее внимание привлекла ее зеленая шуба, под которую певица надела платье более темного оттенка. Свой образ солистка группы Go_A дополнила украшениями: колье и серьгами. Не менее яркими были и ее макияж и прическа.



Екатерина Павленко в финале Нацотбора-2025 / Скриншот с видео

Отметим, что впоследствии Павленко сняла свою шубу и показала черные лаковые перчатки.



Солистка группы Go_A Екатерина Павленко / Скриншот с видео

Стоит отметить, что Екатерина Павленко вместе с другими украинскими артистами открыла Национальный отбор на Евровидение 2025. Они устроили яркое шоу, перепев песню Назария Яремчука "Усміхнися мені". Присоединились к выступлению и финалисты нынешнего песенного конкурса.