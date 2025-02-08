2025 – не исключение. В этом году певица появилась в финале Нацотбора на Евровидение в образе от украинского бренда Frolov, пишет Show 24.

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Джа надела платье-кейп длины макси. Оно выполнено в белом цвете, имеет прямой крой и стразы. Ярким акцентом образа стали розовые перчатки.

Волосы певицы уложили в мягкие волны, а ее look дополнили сдержанным макияжем с акцентной помадой.

Заметим, финал Нацотбора Евровидения 2025 начался с яркого открытия. 9 участников Евровидения предыдущих лет вместе исполнили песню Назария Яремчука "Усміхнися мені". Среди них, что интересно, также была Джамала.

Национальный отбор Евровидения смотреть онлайн можно на разных платформах. В частности, на ютуб-канале Евровидения Украина, на фейсбук-страницах Суспильного и Евровидения Украина, в приложении Дия и других. Кроме того, 24 Канал ведет текстовую трансляцию финала Нацотбора.