2025 – не виключення. Цьогоріч співачка з'явилась у фіналі Нацвідбору на Євробачення в образі від українського бренду Frolov, пише Show 24.

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Джа одягнула сукню-кейп довжини максі. Вона виконана у білому кольорі, має прямий крій та стрази. Яскравим акцентом образу стали рожеві рукавички.

Волосся співачки уклали в м'які хвилі, а її look доповнили стриманим макіяжем з акцентною помадою.

Зауважимо, фінал Нацвідбору Євробачення 2025 розпочався з яскравого відкриття. 9 учасників Євробачення попередніх років разом виконали пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені". Серед них, що цікаво, також була Джамала.

Національний відбір Євробачення дивитися онлайн можна на різних платформах. Зокрема, на ютуб-каналі Євробачення Україна, на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, у застосунку Дія та інших. Крім того, 24 Канал веде текстову трансляцію фіналу Нацвідбору.