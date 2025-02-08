Джамала, MÉLOVIN, Тіна Кароль та інші виконали спільний трек, пише Show 24. Вони переспівали пісню Назарія Яремчука.

До теми Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025: текстова трансляція фіналу Нацвідбору

Переможці та учасники попередніх Євробачень: Джамала, MÉLOVIN, Катерина Павленко (Go_A), дует TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофій Музичук (Kalush Orchestra) й Тіна Кароль. Артисти разом виконають легендарну пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені".

Після цього до виконання композиції приєдналися ще й фіналісти цьогорічного Національного відбору: Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat та "ДК Енергетик".

Нагадаємо, переможця Нацвідбору-2025 обиратимуть судді та глядачі шляхом голосування. Віддати свій голос за фаворита можна буде через додаток Дія та SMS.