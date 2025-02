Напередодні Національного відбору Євробачення 2025 букмекери озвучили свої прогнози щодо переможця. Повідомляє 24 Канал з посиланням на букмекерський сайт.

Найвищі шанси на перемогу має гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray – коефіцієнт 1,90. Другу позицію посідає Маша Кондратенко та її No Time To Cry із коефіцієнтом 2,50. Третє місце у рейтингу займає FIЇNKA з піснею "Культура" – коефіцієнт 8,50.

У фіналі Нацвідбору Ziferblat виступить дев'ятим, Маша Кондратенко – п'ятою, а FIЇNKA – сьомою.

Зауважимо, що пісні Національного відбору Євробачення 2025 учасники презентували єврофанам ще у січні цього року.



Що відомо про голосування у фіналі Нацвідбору-2025

Переможця цьогорічного музичного конкурсу визначать шляхом спільного голосування журі та глядачів.

До складу суддів увійшли відома співачка Джамала, Сергій Танчинець, лідер популярного гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, та Катерина Павленко, фронтвумен Go_A.

Водночас глядачі матимуть можливість віддати свій голос за допомогою SMS або через додаток "Дія".