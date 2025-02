Накануне Национального отбора Евровидения 2025 букмекеры озвучили свои прогнозы относительно победителя. Сообщает 24 Канал со ссылкой на букмекерский сайт.

Самые высокие шансы на победу имеет группа Ziferblat с песней Bird of Pray – коэффициент 1,90. Вторую позицию занимает Маша Кондратенко и ее No Time To Cry с коэффициентом 2,50. Третье место в рейтинге занимает FIЇNKA с песней "Культура" – коэффициент 8,50.

В финале Нацотбора Ziferblat выступит девятым, Маша Кондратенко – пятой, а FIЇNKA – седьмой.

Заметим, что песни Национального отбора Евровидения 2025 участники представили еврофанам еще в январе этого года.



Букмекеры объявили своего фаворита Нацотбора-2025 / Скриншот с сайта

Что известно о голосовании в финале Нацотбора-2025

Победителя музыкального конкурса определят путем совместного голосования жюри и зрителей.

В состав судей вошли известная певица Джамала, Сергей Танчинец, лидер популярной группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, и Екатерина Павленко, фронтвумен Go_A.

В то же время зрители смогут отдать свой голос с помощью SMS или через приложение "Дія".