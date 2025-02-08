Национальный отбор на Евровидение проходит в формате масштабного телеконцерта. На сцене конкурса выступили не только финалисты конкурса, но и звезды предыдущих лет, передает 24 Канал.

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После номеров всех участников на сцене появился представитель Украины на Детском Евровидении-2024 – Артем Котенко.

Юный певец выступил с треком Hear Me Now и перфомансом на важную тему – незаконной и насильственной депортации детей Россией. К нему на сцене присоединилась музыкальный продюсер Детского Евровидения Светлана Тарабарова.

В конце выступления Артем Котенко не сдержал эмоций и расплакался. Его растрогала сложная тема, о которой он поет в своей композиции.



Артем Котенко / Скриншот с трансляции

TARABAROVA и Артем Котенко – Hear me now: смотрите видео онлайн

Артем Котенко на Детском Евровидении

Финал Детского Евровидения состоялся в Испании 16 ноября 2024 года. Тогда победил представитель Грузии – Андрия Путкарадзе.

12-летний Артем Котенко из Сумской области был представителем Украины. Он занял 3-е место, получив 203 балла. Это один из лучших результатов представителей Украины на конкурсе за последние годы.