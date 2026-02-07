Цей тандем не тільки виконав чуттєві пісні й продемонстрував сильні голоси, а й наголосив на найважливішому – навіть у темні часи завжди є місце світлу, пише 24 Канал.

Леся Нікітюк зі сльозами на очах сказала про те, наскільки свідомі сьогодні діти, які знають про війну, говорять про неї, переживають за свої життя та інших людей, замість того, щоб гратись іграшками.

Представники Дитячого Євробачення минулих років зовсім не поступаються талантом учасникам цьогорічного Нацвідбору. Разом з маленькими артистами виступила й Світлана Тарабарова. Це був спеціальний музичний номер, який став дуже чуттєвим і по-справжньому особливим.

Світлана Тарабарова, Анастасія Димид, Артем Котенко, Софія Нерсесян, Superhumans Center – виступ на Нацвідборі-2026: дивіться відео онлайн

Софія Нерсесян заспівала свою "Мотанку", з якою посіла друге місце на Дитячому Євробаченні, яке проходило у Тбілісі, Грузія. Артем Котенко заспівав HEAR ME NOW, з якою у 2024 році взяв "бронзу" на конкурсі, а Анастія Димид, яка у 2023 році посіла 5-те місце на Дитячому Євробаченні, заспівала "Квітку". Цікаво, що ці пісні написала їм саме Світалан Тарабарова.

Важливим є й те, що під час ефіру Суспільне мовлення разом із Superhumans Center організували збір коштів для протезування ветеранів. Разом із юними артистами виступили музиканти Superhumans Center.

