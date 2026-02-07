Этот тандем не только исполнил чувственные песни и продемонстрировал сильные голоса, но и отметил самое важное – даже в темные времена всегда есть место свету, пишет 24 Канал.

Леся Никитюк со слезами на глазах сказала о том, насколько сознательные сегодня дети, которые знают о войне, говорят о ней, переживают за свои жизни и других людей, вместо того, чтобы играть игрушками.

Представители Детского Евровидения прошлых лет совсем не уступают талантом участникам нынешнего Нацотбора. Вместе с маленькими артистами выступила и Светлана Тарабарова. Это был специальный музыкальный номер, который стал очень чувственным и по-настоящему особенным.

Светлана Тарабарова, Анастасия Димид, Артем Котенко, София Нерсесян, Superhumans Center – выступление на Нацотборе-2026: смотрите видео онлайн

София Нерсесян спела свою "Мотанку", с которой заняла второе место на Детском Евровидении, которое проходило в Тбилиси, Грузия. Артем Котенко спел HEAR ME NOW, с которой в 2024 году взял "бронзу" на конкурсе, а Анастия Димид, которая в 2023 году заняла 5-е место на Детском Евровидении, спела "Цветок". Интересно, что эти песни написала им именно Свиталан Тарабарова.

Важно и то, что во время эфира Общественное вещание вместе с Superhumans Center организовали сбор средств для протезирования ветеранов. Вместе с юными артистами выступили музыканты Superhumans Center.

