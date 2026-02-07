Певица, которая уже ездила на Евровидение от Украины в дуэте с alyona alyona, поделилась, что публика "не увидит ее номер полноценно", передает 24 Канал.
Артистка утверждает, что для ее выступления специально разработали электроприборы, которые должны были ломаться и искриться, однако сегодня этого не увидели. По словам Jerry Heil, на репетициях команда Национального отбора на Евровидение-2026 обещала, что сделает раскадровку, однако этого не произошло.
Вы увидите то, что вошло в эфир, и параллельно увидите мою публикацию, чтобы понять, что видели зрители в зале,
– отметила она.
В этом году исполнительница выступила с песней CATHARTICUS (prayer). В видеовизитке звезда рассказала, что снова пришла на конкурс, потому что ей это нравится. Более того, публика влюбляется в украинскую музыку.
Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer) (Нацотбор-2026): смотрите видео онлайн
Если вы хотите, чтобы Jerry Heil представляла Украину в Вене в этом году, то голосуйте за нее в приложении Дія или отправляйте код 9 на номер 7576.
Заявление Jerry Heil о подставе на Национальном отборе
Певица опубликовала сообщение в инстаграме, где написала, что ей очень жаль, что после такого количества репетиций на телевидении не показали идею режиссера из Франции, в которой была суть номера.
Жаль, что Украина и – что важно – и часть мира, которая смотрит Нацотбор, так и не смогла увидеть главный замысел режиссера,
– подытожила артистка.
Исполнительница также опубликовала видео, которое должны были бы увидеть телезрители в эфире.
Кому прогнозируют победу на Нацотборе-2026?
- Jerry Heil в очередной раз пришла на отбор, потому что ее цель – не "закрыть гештальт", а нечто гораздо большее.
- Недавно на сайте Eurovision World появился фан-опрос относительно Национального отбора Украины на Евровидение-2026. Именно Jerry Heil пророчат победу в конкурсе. Monokate заняла второе место в списке, а LELEKA вошла в тройку фаворитов.
- Однако это не окончательные результаты, ведь все может измениться.