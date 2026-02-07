Телеведущая насмешила подписчиков тем, как мыла голову под краном в раковине. Это она показала в сторис на своей странице в инстаграме.

К теме Как проходит финал Национального отбора на Евровидение-2026: текстовая трансляция

Леся Никитюк помыла голову в гримерке певицы Русланы, потому что только у нее была горячая вода. Благодаря этому телеведущая смогла вовремя подготовиться к выходу на сцену. Стилисты сделали ей эффектную прическу с легкими локонами.

Хочу выразить благодарность Руслане за то, что вы будете видеть меня в помытой головой, а не в шапке,

– с иронией написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк показала, как готовилась к Нацотбору на Евровидение-2026: смотрите видео онлайн

Для справки! Руслана вошла в состав жюри Национального отбора-2026. Также выступления финалистов оценивают артистка Злата Огневич, композитор и исполнитель Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов и режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Что известно об участии Леси Никитюк в Нацотборе на Евровидение-2026?