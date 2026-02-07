Співачка, яка вже їздила на Євробачення від України у дуеті з alyona alyona, поділилась, що публіка "не побачить її номер повноцінно", передає 24 Канал.

Артистка стверджує, що для її виступу спеціально розробили електроприлади, які мали ламатись й іскритись, однак сьогодні цього не побачили. За словами Jerry Heil, на репетиціях команда Національного відбору на Євробачення-2026 обіцяла, що зробить розкадрування, проте цього не сталося.

Ви побачите те, що увійшло в етер, і паралельно побачите мою публікацію, щоб зрозуміти, що бачили глядачі в залі,

– зазначила вона.

Цього року виконавиця виступила з піснею CATHARTICUS (prayer). У відеовізитці зірка розповіла, що знову прийшла на конкурс, бо їй це подобається. Ба більше, публіка закохується в українську музику.

Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer) (Нацвідбір-2026): дивіться відео онлайн

Якщо ви хочете, щоб Jerry Heil представляла Україну у Відні цього року, то голосуйте за неї в застосунку Дія або відправляйте код 9 на номер 7576.

Заява Jerry Heil про підставу на Національному відборі

Співачка опублікувала допис в інстаграмі, де написала, що їй дуже шкода, що після такої кількості репетицій на телебаченні не показали ідею режисера з Франції, у якій була суть номера.

Шкода, що Україна і – що важливо – та частина світу, яка дивиться Нацвідбір, так і не змогла побачити головний задум режисера,

– підсумувала артистка.

Виконавиця також опублікувала відео, яке мали б побачити телеглядачі в ефірі.

