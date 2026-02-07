Співачка, яка вже їздила на Євробачення від України у дуеті з alyona alyona, поділилась, що публіка "не побачить її номер повноцінно", передає 24 Канал.
Артистка стверджує, що для її виступу спеціально розробили електроприлади, які мали ламатись й іскритись, однак сьогодні цього не побачили. За словами Jerry Heil, на репетиціях команда Національного відбору на Євробачення-2026 обіцяла, що зробить розкадрування, проте цього не сталося.
Ви побачите те, що увійшло в етер, і паралельно побачите мою публікацію, щоб зрозуміти, що бачили глядачі в залі,
– зазначила вона.
Цього року виконавиця виступила з піснею CATHARTICUS (prayer). У відеовізитці зірка розповіла, що знову прийшла на конкурс, бо їй це подобається. Ба більше, публіка закохується в українську музику.
Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer) (Нацвідбір-2026): дивіться відео онлайн
Якщо ви хочете, щоб Jerry Heil представляла Україну у Відні цього року, то голосуйте за неї в застосунку Дія або відправляйте код 9 на номер 7576.
Заява Jerry Heil про підставу на Національному відборі
Співачка опублікувала допис в інстаграмі, де написала, що їй дуже шкода, що після такої кількості репетицій на телебаченні не показали ідею режисера з Франції, у якій була суть номера.
Шкода, що Україна і – що важливо – та частина світу, яка дивиться Нацвідбір, так і не змогла побачити головний задум режисера,
– підсумувала артистка.
Виконавиця також опублікувала відео, яке мали б побачити телеглядачі в ефірі.
Кому прогнозують перемогу на Нацвідборі-2026?
Jerry Heil вчергове прийшла на відбір, бо її мета – не "закрити гештальт", а щось значно більше.
Нещодавно на сайті Eurovision World з'явилося фан-опитування щодо Національного відбору України на Євробачення-2026. Саме Jerry Heil пророкують перемогу в конкурсі. Monokate посіла друге місце в списку, а LELEKA увійшла до трійки фаворитів.
Однак це не остаточні результати, адже все може змінитись.