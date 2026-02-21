Родом дівчина із Хмельницького. Вже у 7 років почала робити перші кроки у музиці, а у 9 – написала першу пісню. Марина навчалась у місцевій музичній школі по класу бандура, а тоді вступила до музичного коледжу імені Владислава Заремби. 24 Канал розповість, що відомо про життя музикантки та чи хоче представляти Україну на Євробаченні.

Від "Х-Фактора" до Нацвідбору на Євробачення

У 15 років почала заробляти перші гроші. А щоб оплатити запис першого альбому, поїхала на роботу аж до Китаю.

Згодом з'явився сольний проєкт під назвою KRUTЬ. Її творчість є особливою, адже пісні створює самостійно разом із живим звучанням бандури.

KRUT – "Квітну з тобою": слухайте пісню онлайн

Тоді музикантка почала заявляти про себе на різних телевізійних проєктах. У 2017 році прийшла на кастинг восьмого сезону "Х-Фактора" й отримала чотири "так" від суддів. До фіналу їй пройти не вдалось, однак Марина точно запам'яталась публіці.

Марина Круть – Hallelujah (Х-Фактор 8): дивіться відео онлайн

Наступним талант-шоу став "Голос країни". Круть потрапила до команди Дмитра Монатіка.

Марина Круть – Creep ("Голос країни" 9 сезон): дивіться відео онлайн

Згодом двічі ставала учасницею Національного відбору на Євробачення. У 2023 році вона написала пісню "Колискова", яка вразила всіх. Тоді співачка за результатами голосування посіла друге місце.

KRUTЬ – "Колискова" (Нацвідбір на Євробачення-2023): дивіться відео онлайн

Осінню 2025 року виконавиця у подкасті "Звучить!" розповіла, що після Нацвідбору у 2023 році вирушила до Іспанії, де не просто завела корисні знайомства, а й ще почала там розвивати свою кар'єру.

У неї поцікавились, чи планує знову брати участь у Нацвідборі.

Не хочу давати прямої відповіді, але скажу так, що, мені здається, що я вже надто травмована і дуже вразлива через будь-які конкурси. Мені в житті цього вистачило. Я пережила багато таких важких, трансформаційних подій за останні роки. І признаюсь чесно, я не впевнена, що готова, що в мене є ресурс на ще один Нацвідбір. А по-друге, я не бачу сенсу в цьому зараз для себе. Типу мені вистачає всього,

– відверто відповіла співачка.

На жаль, у життя Марини сталась серйозна трагедія. 24 травня 2024 року загинула її близька подруга – Ірина Цибух. Вона грала і співала на цвинтарі для неї, адже загибла хотіла, щоб на її прощанні звучали українські пісні.

Круть і сьогодні продовжує навідувати могилу подруги, також виступає для бійців на передовій і в лікарнях.

Krutь та Ірина Цибух – Contra spem spero!: дивіться відео онлайн

Особисте життя

Бандуристка у публічному просторі доволі рідко висловлюється про приватне. У 2024 році вона розповідала, що її останні стосунки завершилися, адже хлопець виїхав за кордон незаконно. Марина не приховувала, що болісно проживала цей період, адже людина була близька її серцю.

Я просто розійшлася, тому що розумію, що ми навіть будемо в різних контекстах жити. Ми не зможемо. Я буду прокидатися від тривоги, а він буде прокидатися від снігу, наприклад,

– виловилася співачка.

KRUTЬ поділилася, що не змогла поїхати за кордон разом з коханим, оскільки це суперечить її принципам.

Тоді ж в інтерв'ю Маші Єфросиніній відверто казала, що наразі не вступає в серйозні стосунки через депресію, вона хоче сама розв'язати свої проблеми.

На думку співачки, кохана людина зможе розв'язати її проблеми тимчасово, але не викорінить їх повністю. Марина вважає, що коли почне краще ставитися до себе, то стосунки обов'язково з'являться у житті.

Марина Круть / Фото з фейсбуку артистки

Та вже влітку 2025 року виконавиця заінтригувала змінами в особистому житті. В інтерв'ю Марічці Падалко зізналась, що у неї є чоловік, який не є військовослужбовцем і не живе у Києві. Але на все треба час, адже зараз їх розділяє відстань.

Де зараз Марина Круть?

Відомо, що бандуристка живе в Україні, а також розвиває музичну кар'єру за кордоном. У серпні 2025 року приєдналась до програми Spotify Equal. Її фото висіло на білборді на Таймс-сквер у Нью-Йорку серед інших світових артисток.