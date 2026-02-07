Як і минулого року, підтримати улюбленого співака можна було за допомогою СМС-повідомлення та голосування у застосунку Дія (голосувати могли всі українці, віком від 14 років), передає 24 Канал.

Може зацікавити Гастролі в Росії, дискваліфікації та збої у голосуванні: які скандали були на Нацвідборах

Цьогоріч в Україні дуже складна ситуація з відключеннями світла, тому очевидно, що далеко не в усіх була можливість подивитись виступи фіналістів у прямому ефірі. Тож, якщо ви пропустили фінал Національного відбору, то нижче можете переглянути всі номери учасників.

Виступи фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026

Valeriya Force – Open Our Hearts (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

Molodi – THE LEGENDS (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

Monokate – TYT (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

The Elliens – Crawling whispers (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

Laud – Lightkeeper (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

Leléka – "Рідним" (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

Mr. Vel – Do or Done (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

KHAYAT – "Герци" (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer) (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

"ЩукаРиба" – "Моя земля" (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн

Що відомо про Євробачення-2026?

  • Цього року півфінали ювілейного спіовчого конкурсу заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.
  • Україна виступатиме у другій половині другого півфіналу.
  • З минулого року у Європі розгорівся скандал через участь Ізраїлю у конкурсі. Європейська мовна спілка довго ухвалювала рішення. Від так, країні дозволили виступити. Її представлятиме 27-річний співак Ноам Беттан.
  • Пісню, з якою Ноам Беттан виступатиме на сцені Євробачення, обере внутрішній комітет. Очікується, що композиція буде на івриті та англійською, також у ній звучатиме французька мова.