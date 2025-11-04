Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Детского Евровидения. Порядок выступлений определили путем жеребьевки.
Смотрите также О чем песня "Мотанка", с которой Украина поедет на Детское Евровидение-2025
Детское Евровидение-2025: порядок выступлений стран-участниц
- Мальта
- Азербайджан
- Хорватия
- Сан-Марино
- Армения
- Украина
- Ирландия
- Нидерланды
- Польша
- Северная Македония
- Черногория
- Италия
- Португалия
- Испания
- Грузия
- Кипр
- Франция
- Албания
Напомним, Детское Евровидение-2025 состоится 13 декабря в Тбилиси. В прошлом году победу на песенном конкурсе одержал представитель Грузии Андрея Путкарадзе. Он выступал с песней To My Mom.
Что известно о Софии Нерсесян?
София Нерсесян победила в финале Национального отбора на Детское Евровидение-2025, который состоялся 12 октября. От жюри певица получила 5 баллов, а от зрителей – 6.
Нерсесян представит Украину на конкурсе с песней "Мотанка". Юная артистка поет о мощном украинском обереге, который при рождении дети получают от матерей.
Софии – 10 лет, она родом из Киева. Отец певицы из Армении, а мать – из Украины.
Нерсесян имеет редкий голос – второй альт.
За время полномастабного вторжения девочка передала на помощь военным более 13 миллионов гривен, однако останавливаться она не собирается.