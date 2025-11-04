Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Детского Евровидения. Порядок выступлений определили путем жеребьевки.

Смотрите также О чем песня "Мотанка", с которой Украина поедет на Детское Евровидение-2025

Детское Евровидение-2025: порядок выступлений стран-участниц

Мальта Азербайджан Хорватия Сан-Марино Армения Украина Ирландия Нидерланды Польша Северная Македония Черногория Италия Португалия Испания Грузия Кипр Франция Албания

Напомним, Детское Евровидение-2025 состоится 13 декабря в Тбилиси. В прошлом году победу на песенном конкурсе одержал представитель Грузии Андрея Путкарадзе. Он выступал с песней To My Mom.

Что известно о Софии Нерсесян?