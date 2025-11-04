Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Дитячого Євробачення. Порядок виступів визначили шляхом жеребкування.

Дивіться також Про що пісня "Мотанка", з якою Україна поїде на Дитяче Євробачення-2025

Нагадаємо, Дитяче Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі. Торік перемогу на пісенному конкурсі здобув представник Грузії Андрія Путкарадзе. Він виступав з піснею To My Mom.

Софія Нерсесян перемогла у фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025, який відбувся 12 жовтня. Від журі співачка отримала 5 балів, а від глядачів – 6.

Нерсесян представить Україну на конкурсі з піснею "Мотанка". Юна артистка співає про потужний український оберіг, який при народженні діти отримують від матерів.

Софії – 10 років, вона родом із Києва. Батько співачки з Вірменії, а матір – з України.

Нерсесян має рідкісний голос – другий альт.