Нынешний песенный конкурс принимала Грузия. Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о Детском Евровидении-2025?
Напомним, что в прошлом году Детское Евровидение проходило в Мадриде (Испания). Победу одержал представитель Грузии Андрея Путкарадзе с песней To my mom. Артем Котенко, который выступал на песенном конкурсе от Украины, занял 3 место. На сцене юный артист исполнил трек Hear Me Now.
В мае стало известно, что Детское Евровидение-2025 состоится в Тбилиси 13 декабря.
В этом году Украину представляла София Нерсесян, которая в октябре победила на Национальном отборе с композицией "Мотанка". Девушка получила 5 баллов от жюри и 6 от зрителей.
Всего в песенном конкурсе приняло участие 18 стран: Мальта, Азербайджан, Хорватия, Сан-Марино, Армения, Украина, Ирландия, Нидерланды, Польша, Северная Македония, Черногория, Италия, Португалия, Испания, Грузия, Кипр, Франция и Албания.