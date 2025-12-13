Победителя Детского Евровидения традиционно выбирали путем голосования жюри и зрителей. Каковы результаты финала нынешнего песенного конкурса, читайте в материале 24 Канала.
Детское Евровидение-2025: результаты финала
- Мальта: Eliza Borg – I Believe – 92
- Азербайджан: Yağmur – Miau Miau – 66
- Хорватия: Marino Vrgoč – Snovi – 70
- Сан-Марино: Martina CRV – Beyond the Stars – 125
- Армения: Albert – Brave Heart – 175
- Украина: София Нерсесян – "Мотанка" – 177 177
- Ирландия: Lottie O'Driscoll Murray – Rúin – 44
- Нидерланды: Meadow – Freeze – 93
- Польша: Marianna Kłos – Brightest Light – 139
- Северная Македония: Nela Mančeska – Miracle – 141
- Черногория: Asja Džogović – I tužna i srećna priča – 49
- Италия: Leonardo Giovannangeli – Rockstar – 73
- Португалия: Inês Gonçalves – Para onde vai o amor? – 73
- Испания: Gonzalo Pinillos – Érase una vez (Once Upon a Time) – 152
- Грузия: Anita Abgariani – Shine Like a Star – 176
- Кипр: Rafaella & Christos – Away – 50
- Франция: Lou Deleuze – Ce monde – 248
- Албания: Kroni Pula – Fruta perime – 145
Что известно об участии Грузии в Детском Евровидении?
Напомним, что Грузия дебютировала на Детском Евровидении в 2007 году. Первой представительницей страны была Мариам Ромелашвили с песней "Оделия Ранун". Исполнительница заняла 4 место.
Грузия ни разу не пропустила песенный конкурс. Более того, это единственная страна, которая получила четыре победы на Детском Евровидении: в 2008, 2011, 2016 и 2024 годах.
Последнюю победу Грузии принес Андрея Путкарадзе, который выступал с песней To My Mom.