Победителя Детского Евровидения традиционно выбирали путем голосования жюри и зрителей. Каковы результаты финала нынешнего песенного конкурса, читайте в материале 24 Канала.

Детское Евровидение-2025: результаты финала

  • Мальта: Eliza Borg – I Believe – 92
  • Азербайджан: Yağmur – Miau Miau – 66
  • Хорватия: Marino Vrgoč – Snovi – 70
  • Сан-Марино: Martina CRV – Beyond the Stars – 125
  • Армения: Albert – Brave Heart – 175
  • Украина: София Нерсесян – "Мотанка" – 177 177
  • Ирландия: Lottie O'Driscoll Murray – Rúin – 44
  • Нидерланды: Meadow – Freeze – 93
  • Польша: Marianna Kłos – Brightest Light – 139
  • Северная Македония: Nela Mančeska – Miracle – 141
  • Черногория: Asja Džogović – I tužna i srećna priča – 49
  • Италия: Leonardo Giovannangeli – Rockstar – 73
  • Португалия: Inês Gonçalves – Para onde vai o amor? – 73
  • Испания: Gonzalo Pinillos – Érase una vez (Once Upon a Time) – 152
  • Грузия: Anita Abgariani – Shine Like a Star – 176
  • Кипр: Rafaella & Christos – Away – 50
  • Франция: Lou Deleuze – Ce monde – 248
  • Албания: Kroni Pula – Fruta perime – 145

Что известно об участии Грузии в Детском Евровидении?

  • Напомним, что Грузия дебютировала на Детском Евровидении в 2007 году. Первой представительницей страны была Мариам Ромелашвили с песней "Оделия Ранун". Исполнительница заняла 4 место.

  • Грузия ни разу не пропустила песенный конкурс. Более того, это единственная страна, которая получила четыре победы на Детском Евровидении: в 2008, 2011, 2016 и 2024 годах.

  • Последнюю победу Грузии принес Андрея Путкарадзе, который выступал с песней To My Mom.