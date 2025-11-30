Один из самых известных голосов украинской эстрады сегодня, 30 ноября, мог бы праздновать день рождения. По этому случаю 24 Канал расскажет больше об истории любви Назария Яремчука и его избранниц. Певец был женат дважды.

К слову Дважды женился: что известно о личной жизни Степана Гиги, который борется за жизнь

Любовь с первого взгляда: каким был первый брак Яремчука

После поступления в университет Назарий Яремчук часто приходил в Вижницкий дом культуры, чтобы послушать репетиции ВИА "Смеричка", руководителем которого был Левко Дуткивский. Юношу заметили и предложили спеть песню – так Назарий тоже стал частью ансамбля.

Когда Яремчуку исполнилось 22 года, к коллективу как солистка присоединилась Елена Шевченко. Назария с ней познакомил Дутковский.

Меня пригласили приехать в Черновицкую филармонию, при которой работала "Смеричка". У входа встречал Левко. Начали подниматься по лестнице, навстречу идет Назарий Яремчук. Черноволосый, с лучистыми глазами, улыбается. Я подаю ему руку, а он – мне. Мы встречаемся глазами и... все. Это была любовь с первого взгляда,

– так вспоминала первую встречу Елена Шевченко.

Впоследствии Яремчук признался, что почувствовал то же самое. Отношения пары развивались стремительно. Певец познакомил девушку с братьями; признался любимой в чувствах и поделился, что хочет семью. А она не стала возражать. Зимой они сыграли свадьбу в селе Пилипец Закарпатской области, где родилась Елена, а медовый месяц провели на гастролях.



Назарий Яремчук с женой и сыном / Фото ТСН

Через год у супругов родился первенец, которого назвали Дмитрием. Впоследствии на свет появился второй сын – Назарий. Назарий и Елена прожили в браке 15 лет.

"От него шла потрясающая энергия. Я сходила с ума. Когда он касался моей руки, мне казалось, будто все мое тело пронизывал ток. Мне даже трудно описать эти чувства. Это была любовь, данная Богом..." – делилась Елена Шевченко.



Назарий Яремчук с женой и сыновьями / Фото с сайта Назария Яремчука

Однако даже самый стойкий камень может дать трещину. В 1990 году супруги развелись. Эта новость стала шоком для многих близких и родных Елены и Назария. Как вспоминала женщина, причиной стала ссора и гордость друг друга. Она решила уйти первой.

В семье, как в семье, по-разному происходит. Мы расстались, и это было большой ошибкой. Потому что почувствовала, что от меня оторвали мое счастье... Я не могу передать словами боль моей души и всегда буду горда тем, что стала его женой. Говорят, перед смертью он меня звал, и от этого еще тяжелее. Потому что хотела с ним поговорить, взглянуть в глаза, многое должна была сказать. Но... не успела,

– говорила Елена Шевченко.

Сыновья сначала учились в родном селе мамы, а потом поступили в музыкальное училище в Черновцах и поселились у отца.

Что известно о втором браке Назария Яремчука?

Назарий Яремчук и его вторая жена – Дарья – познакомились в селе Тюдов, где были соседями. К тому времени певец уже был разведенным, а Дарья сама воспитывала дочь после смерти мужа.

"Мне казалось, что я знаю Назария всю жизнь – так легко я с ним общалась. Он такой знаменитый певец – и такой простой и душевный человек. Мы даже не заметили, как проговорили всю ночь. Никто никому никаких обещаний не давал. Но я поняла, что тот день стал особенным в моей жизни. Уже когда Назарий ушел, мой брат Иван, что нас познакомил, признался, что певец ему сказал: "Кажется мне, что вскоре мы станем семьей", – вспоминала Дарья Яремчук.

Пара обвенчалась 2 февраля 1991 года в городе Косов. После бракосочетания они вместе воспитывали детей, а Назарий обожал проводить время вместе с сыновьями и падчерицей.



Назарий Яремчук с женой и сыновьями / Фото с сайта Назария Яремчука

Впоследствии семья купила двухэтажный дом в Черновцах, сделала ремонт и поселилась там. Ранее улица, где был дом, называлась Интернациональной, а сейчас она носит имя Яремчука.



Назарий Яремчук с женой и сыновьями / Фото с сайта Назария Яремчука

В 1993 году у супругов родилась дочь Мария. Но к сожалению, семейное счастье длилось недолго. Вскоре Назарий внезапно узнал о том, что болен раком желудка. Ему помогли выехать в Канаду, но операцию сделали слишком поздно. 30 июня 1995 года Назарий Яремчук умер в Черновцах.

Личная жизнь Назария Яремчука не была скандальной или громкой. Наоборот – наполнена любви и семейного тепла. Неудивительно, что сейчас имя певца ассоциируется не только с украинской песней, но и с добром, улыбкой и уютом.