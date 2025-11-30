Один з найвідоміших голосів української естради сьогодні, 30 листопада, міг би святкувати день народження. З цієї нагоди 24 Канал розповість більше про історії кохання Назарія Яремчука та його обраниць. Співак був одружений двічі.

Кохання з першого погляду: яким був перший шлюб Яремчука

Після вступу до університету Назарій Яремчук часто приходив до Вижницького будинку культури, щоб послухати репетиції ВІА "Смерічка", керівником якого був Левко Дутківський. Юнака помітили та запропонували заспівати пісню – так Назарій теж став частиною ансамблю.

Коли Яремчуку виповнилося 22 роки, до колективу як солістка долучилась Олена Шевченко. Назарія з нею познайомив Дутківський.

Мене запросили приїхати до Чернівецької філармонії, при якій працювала "Смерічка". Біля входу зустрічав Левко. Почали підійматися сходами, назустріч іде Назарій Яремчук. Чорнявий, з променистими очима, усміхається. Я подаю йому руку, а він – мені. Ми зустрічаємося очима і… все. Це було кохання з першого погляду,

– так згадувала першу зустріч Олена Шевченко.

Згодом Яремчук зізнався, що відчув те саме. Стосунки пари розвивалися стрімко. Співак познайомив дівчину з братами; зізнався коханій у почуттях і поділився, що хоче сім'ю. А вона не стала заперечувати. Взимку вони зіграли весілля у селі Пилипець Закарпатської області, де народилась Олена, а медовий місяць провели на гастролях.



Назарій Яремчук з дружиною та сином / Фото ТСН

За рік у подружжя народився первісток, якого назвали Дмитром. Згодом на світ з'явився другий син – Назарій. Назарій та Олена прожили у шлюбі 15 років.

"Від нього йшла приголомшлива енергія. Я божеволіла. Коли він торкався моєї руки, мені здавалося, ніби все моє тіло пронизував струм. Мені навіть важко описати ці почуття. Це була любов, дана Богом…" – ділилась Олена Шевченко.



Назарій Яремчук з дружиною та синами / Фото з сайту Назарія Яремчука

Однак навіть найстійкіший камінь може дати тріщину. У 1990 році подружжя розлучилося. Ця новина стала шоком для багатьох близьких і рідних Олени й Назарія. Як пригадувала жінка, причиною стала сварка і гордощі одне одного. Вона вирішила піти першою.

У сім'ї, як у сім'ї, по-різному стається. Ми розлучились, і це було великою помилкою. Бо відчула, що від мене відірвали моє щастя… Я не можу передати словами біль моєї душі й завжди буду горда тим, що стала його дружиною. Кажуть, перед смертю він мене кликав, і від цього ще важче. Бо хотіла з ним поговорити, поглянути в очі, багато чого мала сказати. Але… не встигла,

– казала Олена Шевченко.

Сини спершу навчалися у рідному селі мами, а потім вступили до музичного училища в Чернівцях і оселились в батька.

Що відомо про другий шлюб Назарія Яремчука?

Назарій Яремчук та його друга дружина – Дарина – познайомилися у селі Тюдів, де були сусідами. На той час співак вже був розлученим, а Дарина сама виховувала доньку після смерті чоловіка.

"Мені здавалося, що я знаю Назарія все життя – так легко я з ним спілкувалася. Він такий знаменитий співак – і така проста й щиросердечна людина. Ми навіть не помітили, як проговорили всю ніч. Ніхто нікому ніяких обіцянок не давав. Але я зрозуміла, що той день став особливим у моєму житті. Вже коли Назарій пішов, мій брат Іван, що нас познайомив, зізнався, що співак йому сказав: "Здається мені, що незабаром ми станемо родиною", – пригадувала Дарина Яремчук.

Пара повінчалась 2 лютого 1991 року в місті Косів. Після одруження вони разом виховували дітей, а Назарій обожнював проводити час разом з синами й пасербицею.



Назарій Яремчук з дружиною та синами / Фото з сайту Назарія Яремчука

Згодом сім'я купила двоповерховий будинок у Чернівцях, зробила ремонт і оселилась там. Раніше вулиця, де була оселя, називалась Інтернаціональною, а зараз вона має ім'я Яремчука.



Назарій Яремчук з дружиною та синами / Фото з сайту Назарія Яремчука

У 1993 році у подружжя народилась донька Марія. Та на жаль, сімейне щастя тривало недовго. Незабаром Назарій раптово дізнався про те, що хворий на рак шлунку. Йому допомогли виїхати до Канади, але операцію зробили занадто пізно. 30 червня 1995 року Назарій Яремчук помер у Чернівцях.

Особисте життя Назарія Яремчука не було скандальним чи гучним. Навпаки – наповнене любові та родинного тепла. Не дивно, що зараз ім'я співака асоціюється не тільки з українською піснею, але й з добром, усмішкою та затишком.