В частности, он признался, что пять лет назад взял кредит и до сих пор его не погасил. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

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Несмотря на успешную многолетнюю карьеру на украинской сцене, Коляденко до сих пор не имеет собственного жилья и вынужден арендовать жилье. Дмитрий называет себя "транжирой", который быстро тратит деньги. Как следствие, в его жизни были периоды, когда ему не хватало денег на базовые потребности.

Так, в 2020 году, в начале пандемии COVID-19, Дмитрий взял в банке кредит в размере 75 тысяч гривен на удовлетворение базовых потребностей. Этот долг он не вернул до сих пор.

Мне очень нравится этот долг. Он меня выручает. Был COVID-19 и не хватало средств. Я взял эти деньги и сразу потратил: купил продукты, лекарства, одежду. Раньше это было три тысячи долларов, а сейчас это уже только две. Тысяча куда-то делась. Мне не надо ее возвращать. Это очень удобно,

– поделился шоумен.

Важно! Всегда тщательно оценивайте свои финансовые возможности перед оформлением кредита. Несвоевременные выплаты приводят к штрафам, портят кредитную историю и могут иметь юридические последствия.

Заметим, недавно сестру Маши Ефросининой "кинули" на миллионную сумму.

Интервью с Дмитрием Коляденко: смотрите видео онлайн

Как Дмитрий Коляденко зарабатывает средства

Шоумен рассказал, что в течение первых двух лет полномасштабного вторжения он практически не имел заработков. В этот период Дмитрий вместе с Ириной Билык гастролировал по Украине и странам Европы с благотворительными концертами в поддержку ВСУ.

Финансовая ситуация артиста улучшилась, когда его бывшая жена, режиссер Елена Коляденко, предложила ему роли в нескольких своих спектаклях, которые собирают аншлаги. Благодаря этому, по словам шоумена, его материальное положение стабилизировалось.