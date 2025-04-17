Зокрема, він зізнався, що п'ять років тому взяв кредит і досі його не погасив. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

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Попри успішну багаторічну кар'єру на українській сцені, Коляденко й досі не має власного житла та змушений орендувати помешкання. Дмитро називає себе "транжирою", який швидко витрачає гроші. Як наслідок, у його житті були періоди, коли йому не вистачало грошей на базові потреби.

Так, у 2020 році, на початку пандемії COVID-19, Дмитро взяв у банку кредит у розмірі 75 тисяч гривень на задоволення базових потреб. Цей борг він не повернув і досі.

Мені дуже подобається цей борг. Він мене виручає. Був COVID-19 і не вистачало коштів. Я взяв ці гроші й одразу витратив: купив продукти, ліки, одяг. Раніше це було три тисячі доларів, а зараз це вже лише дві. Тисяча кудись поділася. Мені не треба її повертати. Це дуже зручно,

– поділився шоумен.

Важливо! Завжди ретельно оцінюйте свої фінансові можливості перед оформленням кредиту. Невчасні виплати призводять до штрафів, псують кредитну історію та можуть мати юридичні наслідки.

Зауважимо, нещодавно сестру Маші Єфросиніної "кинули" на мільйонну суму.

Інтерв'ю з Дмитром Коляденком: дивіться відео онлайн

Як Дмитро Коляденко заробляє кошти

Шоумен розповів, що протягом перших двох років повномасштабного вторгнення він практично не мав заробітків. У цей період Дмитро разом з Іриною Білик гастролював Україною та країнами Європи з благодійними концертами на підтримку ЗСУ.

Фінансова ситуація артиста покращилася, коли його колишня дружина, режисерка Олена Коляденко, запропонувала йому ролі у кількох своїх виставах, які збирають аншлаги. Завдяки цьому, за словами шоумена, його матеріальне становище стабілізувалося.