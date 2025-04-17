Про це артист розповів у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

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Так, з'ясувалося, що останні стосунки в Коляденка були зі співачкою Іриною Білик.

Я нікому це не казав – у мене не було жінки після Білик. Зовсім. У мене немає, у мене не було жінки. У мене не було стосунків. Я не зміг,

– розповів Дмитро.

Він додав, що дуже вірить в кохання, проте зараз не може знайти людину, з якою б побудував нові стосунки. Дмитро ходив на побачення, проте "все було не те". Коляденко наголосив, що його колишні – Олена Коляденко та Ірина Білик – фатальні жінки.

Інтерв'ю з Дмитром Коляденком: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Дмитра Коляденка

Дмитро Коляденко був одружений з хореографинею Оленою Коляденко протягом 10 років. У 1993 році в подружжя народився син Філіп.

Зауважимо, днями син Коляденка розкрив деталі свого таємного весілля.