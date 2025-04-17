Об этом артист рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.
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Так, выяснилось, что последние отношения у Коляденко были с певицей Ириной Билык.
Я никому это не говорил – у меня не было женщины после Билык. Совсем. У меня нет, у меня не было женщины. У меня не было отношений. Я не смог,
– рассказал Дмитрий.
Он добавил, что очень верит в любовь, однако сейчас не может найти человека, с которым бы построил новые отношения. Дмитрий ходил на свидания, однако "все было не то". Коляденко отметил, что его бывшие – Елена Коляденко и Ирина Билык – роковые женщины.
Интервью с Дмитрием Коляденко: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Дмитрия Коляденко
- Дмитрий Коляденко был женат на хореографе Елене Коляденко в течение 10 лет. В 1993 году у супругов родился сын Филипп.
Заметим, на днях сын Коляденко раскрыл детали своей тайной свадьбы.
- Брак Дмитрия с Еленой распался, когда оба достигли популярности. По словам Коляденко, жена стремилась к свободе и ушла из дома, забрав сына и вещи.
- С 2003 года в жизни Дмитрия начался пятилетний роман с известной украинской певицей Ириной Билык. Их отношения завершились в 2006 году, при этом пара никогда не находилась в официальном браке.
- После разрыва Дмитрий и Ирина не общались 5 лет, однако впоследствии сумели наладить дружеские отношения, которые длились около 15 лет. Однако позже Коляденко рассказал, что они на полгода прекратили общение, впоследствии его восстановили, но сейчас 2 месяца не общаются снова.