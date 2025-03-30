Єлизавета розкрила подробиці афери. Повідомляє Show 24 з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Як виявилося, ім'я Єлизавети було використано для незаконного оформлення поруки за кредитом. Інцидент стався ще 2023 року, однак жінка дізналася про це лише зараз, адже тоді лікувалася на Мальдівах.

Я дізналася про це зненацька. Жоден мене не попереджав, що на мене оформили борг. Зараз справою займаються юристи,

– розказала зрадниця України Ліза.

За попередньою інформацією, до шахрайської схеми може бути причетна колишня бізнес-партнерка Єлизавети. Наразі проти підозрюваної подано судовий позов з вимогою відшкодування 20 мільйонів рублів (близько 10 мільйонів гривень).

Водночас правоохоронні органи проводять розслідування для встановлення всіх обставин справи та виявлення причетних осіб.

Для довідки! Єлизавета Ющенко – колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка. Від шлюбу з його сином Андрієм має доньку Варвару. З 2014 року мешкає в Росії, де одружена з російським бізнесменом Сергієм, з яким виховує сина.

Відомо, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єлизавета та її сестра-телеведуча припинили спілкування.

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