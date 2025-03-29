Українська ведуча наважилась на експеримент зі своїм кольором волосся. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

До слова Маша Єфросиніна поділилася рідкісними кадрами з чоловіком-військовим: "Мій Тимур"

Маша Єфросиніна опублікувала серію фото, де позує з довгим білявим волоссям. Вочевидь, ведуча приміряла перуку.

Зірка зізналась, що на це перевтілення її надихнув улюблений фільм "Малена" з Монікою Белуччі. Її героїня проходить трагічну трансформацію і наприкінці стає білявкою.

Давно мріяла стати блондинкою… Кожній з нас, дівчата, вистачає приводів для трансформацій в ці роки, і вони набагато глибші, ніж просто змінити колір волосся. Для цього є перуки. Хоча експеримент мені сподобався! Це вартувало того, щоб зрозуміти, що всередині я брюнетка,

– поділилась телеведуча.

Маша Єфросиніна у новому образі / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Шанувальники обговорюють новий образ телеведучої й діляться думками, який колір волосся пасує їй більше. А зіркові друзі та колеги діляться враженнями:

Олена Кравець: "Розкішна"

Юлія Саніна: "Ого, вау";

Іванна Онуфрійчук: "Гарно дуже! Але ні, все одно не можу сприйняти тебе такою";

Андрій Черепущак (Галицька Діва): "Який би ти образ на себе не приміряла, ну просто знахідка";

Тарас Цимбалюк: "Вау";

Діана Глостер: "Розкішна".

Додамо, українські зірки не бояться змін у зовнішності. Днями дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію. Катерина перенесла ментопластику, що змінила вигляд її підборіддя. Це вже втретє вона наважилась лягти під ніж пластичного хірурга.