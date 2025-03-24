Тимур Хромаєв повернувся на деякий час з фронту додому. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Маші Єфросиніної.
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Так, телеведуча поділилася спільним фото з коханим та сином Олександром. Зіркова сім'я зробила селфі. Щоправда, на цій світлині не було доньки Марії та Тимура, Нани, ймовірно, дівчина зараз за кордоном.
Хромаєв приїхав у Київ з нагоди дня народження. 23 березня йому виповнилося 50 років.
Ти сьогодні поруч зі мною та Сашком, і це найбільший подарунок для мене, про який я тільки могла мріяти. Свято твоє, а подарунок мені – в цьому весь ти… З тобою я досі відчуваю себе тою юною дівчинкою на Ялтинській набережній в момент нашої першої зустрічі. Не уявляю життя, в якому тебе немає: ні у 25, ні у 45, ні у 70, ні у 100 років. Бо ти – моя скеля! Ти – мій захист. Ти – мій спокій. Ти – мій Тимур,
– звернулася до коханого Єфросиніна.
Вона додала, що вже декілька років хоче організувати для чоловіку свято на день народження, проте "ці роки привели наше життя до обставин, сильніших за нас, обставин, в яких нам не до свят, що їх ми так любили робити".
Що відомо про службу чоловіка Маші Єфросиніної в ЗСУ
- Тимур Хромаєв вступив до ЗСУ у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.
- У квітні 2024 року Маша Єфросиніна зізналась, де служить її чоловік-військовий. Тимур тоді був командиром роти в 112-й окремій бригаді територіальної оборони Києва. Його спеціалізація – радіоелектронна боротьба, зокрема протидія ворожим системам зв'язку та розвідки.
- Восени того ж року стало відомо, що Хромаєв обіймає посаду заступника командира роти.
- Відомо, що військовий виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку, а також їздив у службові відрядження на стратегічні об'єкти по всій Україні.