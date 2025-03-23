Про це він розповів у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Артист порівняв свою пенсію з виплатами держслужбовців, суддів та депутатів, відзначивши велику різницю. Бобул зазначив, що люди з адміністративної сфери та високих посад отримують пенсії, які в десятки разів більші за його. До того ж сказав, що йому навіть соромно називати суму своєї пенсії публічно.

Це не пенсія, а страшна несправедливість. Знаєте, скільки маю трудового стажу? А скільки нарахували виплати? Навіть соромно озвучувати. А тим часом якась людина, що все життя з одного кабінету до іншого носила папірці, отримує в 50 разів більше. А судді собі скільки поназначали? А депутати, які прийшли в Верховну Раду, вибачте, з голими дупами, мільйонерами стали. Ще ж пенсію отримуватимуть гарну,

– зазначив співак.

Нагадаємо, напередодні Павло Зібров розсекретив, яку пенсію отримує.