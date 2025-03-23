Об этом он рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Артист сравнил свою пенсию с выплатами госслужащих, судей и депутатов. Он отметил, что люди из административной сферы и высоких должностей получают пенсии, которые в десятки раз больше его. К тому же сказал, что ему стыдно называть сумму своей пенсии публично.

Это не пенсия, а страшная несправедливость. Знаете, сколько имею трудового стажа? А сколько начислили выплаты? Даже стыдно озвучивать. А тем временем какой-то человек, что всю жизнь из одного кабинета в другой носил бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи себе сколько поназначали? А депутаты, которые пришли в Верховную Раду, извините, с голыми задницами, миллионерами стали. Еще же пенсию будут получать хорошую,

– отметил певец.

Напомним, накануне Павел Зибров рассекретил, какую пенсию получает.