Батькові Вадима Яценка 49 років. Він жив у селі Потік у Київській області й до служби працював у місцевій школі, займався організаційними справами. У військовій сфері досвіду не мав і навіть ніколи не тримав у руках зброї. Та коли близько року тому отримав повістку, приєднався до ЗСУ.

Мій тато не військовий, він навіть не служив в армії. Він працював в школі в селі. Ніколи в житті не брав зброю,

– розповів музикант.

Під час проходження медичної комісії у батька Яценка виявили проблеми із серцем, тому йому знайшли посаду, що відповідає його стану здоров'я.

Тато хоче до мами, вони все життя разом. Мама хоче, щоб тато приїхав додому. Ми на зв'язку завжди,

– поділився диригент.

Для довідки! Мати Вадима працює секретаркою в школі та співає у місцевому хорі.

Водночас співак зізнається, що вже давно не бачився з татом особисто – не лише через військову службу, а й через те, що мешкає далеко від батьків.

