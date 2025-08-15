Тепер знаменитість пояснила ситуацію детальніше. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Після початку повномасштабного вторгнення Олена разом із сином переїхала до Австрії, коли йому було 3 роки. Вона зазначає, що українська й австрійська системи виховання дітей дуже відрізняються. Те, що в Україні вважається нормальним для дитини, в Австрії можуть сприймати як відхилення.

Щоб зрозуміти здібності Олексія, Олена відвела його до психологів в університет Фройда. Там йому порадили пройти обстеження у психотерапевта, психолога, невропатолога та ерготерапевта.

Відносно цієї системи вони люблять цьому давати протокольні назви, а насправді в дитини багато було дуже змін за останній час. Це маленька дитина. Йому треба трошки більше часу, щоб емоційно розвинутися,

– пояснила знаменитість.

Відтак, стало відомо, що в Олексія офіційного діагнозу немає. Вона додала, що син добре спілкується з однолітками, має багато друзів, активний і емоційний, але це нормально для його віку.

