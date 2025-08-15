В інтерв'ю Славі Дьоміну Шоптенко зізналась, чому довгий час мовчала про розлучення з Івановим, передає Show 24. Також танцівниця відповіла, чи підтримує їхній син зв'язок з батьком.

Слава Дьомін запитав в Олени Шоптенко, які вона зробила помилки, що їхній шлюб з Олексієм Івановим завершився. Жінка, зізналась, що багато часу приділяла кар'єрі.

Я тільки народила дитину та через два місяці вже була головним хореографом шоу. З одного боку – це такий собі крок: непогано було б прожити материнство, ось ці перші місяці не в павільйоні на ВДНГ. Але з іншого – це було мені важливо, це був мій момент, бо я, здається, перший раз була головним хореографом,

– поділилась танцівниця.

Шоптенко пригадала, що ще мала надії на те, що стосунки можна врятувати, тому й приховувала розрив. Танцівниця занадто сильно себе звинувачувала. Річ у тім, що її батьки були разом все життя, тож жінка вважала, що син повинен рости в повній сім'ї. Так, цей шлюб уже тримався на дитині.

Олена каже, що відчула сум і вдячність, коли їх з Олексієм офіційно розлучили.

Інтерв'ю з Оленою Шоптенко: дивіться відео онлайн

Для довідки! Олена Шоптенко та Олексій Іванов одружилися у 2016 році, у 2018 році народився син Олексій.

Чи спілкується колишній чоловік Олени Шоптенко із сином?

Зараз колишній чоловік Олени Шоптенко підтримує зв'язок з сином: вони регулярно говорять телефоном, проте не бачаться. Водночас танцівниця не знає, чи Іванов зараз в Україні, адже вони спілкуються лише щодо дитини.

Це розлучення мені далося набагато важче, ніж перше. Мені було важко, звісно, через малого, бо я собі ніяк не уявляла, що моя дитина буде рости в неповній сім'ї. Ну, і в цілому я бачила цей шлюб уже останнім у своєму житті,

– зізналась жінка.

