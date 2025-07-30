Тепер ці припущення підтвердила і знаменитітсь. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Олена Шоптенко в новому інтерв'ю вперше розповіла, що розлучилася зі своїм чоловіком, від якого має сина Олексія.

Ми розійшлися ще до війни, а вже офіційно розлучилися під час. Фактично, я вільна, можна сказати. Будь-який розрив із людьми, тим більше із людиною, від якої в тебе дитина, – це завжди нелегко,

– зізналася танцівниця.

Вона додала, що їх розвели цінності по життю, розуміння сім'ї, взаємодії один з одним, бо перед одруженням і вже в шлюбі вони мало про це говорили.

Це ж не те, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто я малювала собі якусь одну картину, мій партнер – іншу. Питання в тому, що треба спочатку домовлятися,

– пояснила Шоптенко.

Інтерв'ю з Оленою Шоптенко: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Олени Шоптенко?

Знаменитість двічі була заміжня. Перший її чоловік – танцівник і військовослужбовець Дмитро Дікусар. Пара побралася у 2013 році, але через три роки розлучилася.



Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар / Фото з соцмереж

У жовтні 2016 року Олена Шоптенко вийшла заміж за Олексія Іванова – підприємця у сфері реклами та маркетингу. У червні 2018 року в пари народився син Олексій.



Олена Шоптенко та Олексій Іванов з їхнім сином / Фото з соцмереж

Водночас про те, чи зараз вільне серце Олени Шоптенко – вона не зізнається.

Зауважимо, напередодні наша редакція також писала, що Наталка Денисенко підтвердила розлучення з чоловіком.