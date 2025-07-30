Теперь эти предположения подтвердила и знаменитость. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
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Алена Шоптенко в новом интервью впервые рассказала, что развелась со своим мужем, от которого имеет сына Алексея.
Мы разошлись еще до войны, а уже официально развелись во время. Фактически, я свободная, можно сказать. Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, – это всегда нелегко,
– призналась танцовщица.
Она добавила, что их развели ценности по жизни, понимание семьи, взаимодействия друг с другом, потому что перед женитьбой и уже в браке они мало об этом говорили.
Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, мой партнер – другую. Вопрос в том, что надо сначала договариваться,
– объяснила Шоптенко.
Интервью с Аленой Шоптенко: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Алены Шоптенко?
- Знаменитость дважды была замужем. Первый ее муж – танцовщик и военнослужащий Дмитрий Дикусар. Пара обручилась в 2013 году, но через три года развелась.
Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар / Фото из соцсетей
- В октябре 2016 года Алена Шоптенко вышла замуж за Алексея Иванова – предпринимателя в сфере рекламы и маркетинга. В июне 2018 года у пары родился сын Алексей.
Алена Шоптенко и Алексей Иванов с их сыном / Фото из соцсетей
- В то же время о том, свободно ли сейчас сердце Алены Шоптенко – она не признается.
Заметим, накануне наша редакция также писала, что Наталка Денисенко подтвердила развод с мужем.