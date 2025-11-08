Президент надав звання "Заслуженого артиста України" Вадиму Яценку – художньому керівнику та диригенту хору "Гомін". Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідний указ Офіс Президента.

Президент Володимир Зеленський відзначив інших українських культурних діячів державними нагородами. Указ вийшов напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, що святкують 9 листопада.

За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури й мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність постановляю: надати почесне звання "Заслужений артист України" Яценку Вадиму Руслановичу – головному хормейстерові Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької,

– йдеться в указі.

Хто ще отримав відзнаку від президента?

Оскароносний український режисер, фотограф, воєнний кореспондент та автор стрічок фільмів "20 днів у Маріуполі" та "2000 метрів до Андріївки" Мстислав Чернов здобув Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Орденом "За заслуги" III ступеня відзначили:

режисера документальних фільмів "Ми, наші улюбленці та війна", "Антарктида" Антона Птушкіна ,

співака, учасника гурту "The ВЙО" та військовослужбовця Мирослава Кувалдіна.

Зазначимо, фільм "Антарктида" Антона Птушкіна став другою найкасовішою українською стрічкою за час повномасштабного вторгнення. Про це повідомили Forbes Україна.

Звання "Народний артист України" здобув актор театру та кіно Віктор Жданов.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагородили Олену Коляденко – хореографку, режисерку-постановницю.

Звання "Заслужений артист України" здобув актор театру та кіно, зірка "Спіймати Кайдаша" – Григорій Бакланов.