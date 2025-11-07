Редакція 24 Каналу відвідала концерт хору "Гомін", що відбувся у Львові 3 листопада. Наші журналісти завітали за лаштунки оперного театру, поспілкувалися з хористами та диригентом Вадимом Яценком, і готові поділитися враженнями.

Як пройшов концерт хору "Гомін"?

3 листопада хор "Гомін" виступив одразу з двома концертами з програмою "Цей хор, цей хор" у Львівській Національній Опері. Як і будь-який захід, він не розпочався без підготовки.

Репетиція хору "Гомін" перед виступом / Фото пресслужби

Спершу хористи вийшли на сцену, щоб налаштуватись: хто ходив по сцені й підсвистував, хто грав на фортепіано, хто розспівувався. А вже за цим розпочалась повноцінна репетиція та саундчек зі звукорежисером. Навіть на репетиції спів "Гомону" проймав до мурах.

Репетиція хору "Гомін" перед виступом: відео 24 Каналу

Після невеликої перерви на те, щоб хористи приміряли свої класичні чорно-білі образи, розпочався сам концерт. Насамперед в оперному пролунав гімн України, після якого у залі традиційно привіталися: "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Уже за цим розпочався концерт хору "Гомін". Ретро-пісні "У долі своя весна", "В саду осіннім айстри білі", "Коли заснули сині гори", – ці та багато інших ретро-пісень викликають особливі емоції, коли є нагода почути їх у новому хоровому звучанні.

Хор "Гомін" – "В саду осіннім айстри білі": відео

У процесі хочеться не просто підспівувати, але й підтанцьовувати. Зворушливі й теплі романси чергувалися з драйвовими та веселими ритмами, а невеликі "сценки" від хористів доповнювали атмосферу й допомагали відчути сенс пісень на повну.

Хор "Гомін" – "Троянди на пероні": відео

Художній керівник та диригент хору "Гомін" Вадим Яценко учергове проявив себе як професіонал, а його соло під час виконання "Коханої" та "Гуцулки Ксені" викликало захват.

Хор "Гомін" – "Кохана": відео

Наостанок колектив виконав найбільші хіти: "Червону руту", "Я піду в далекі гори" та легендарний "Цей сон". Зала наповнювалась неймовірним співом, а публіка шаленіла від виконання й раз за разом вигукувала: "Браво!".

Хор "Гомін" – "Гуцулка Ксеня": відео

Концерт хору "Гомін" / Фото пресслужби

Вадим Яценко про хор "Гомін" та їхню місію

За лаштунками журналісти 24 Каналу поспілкувалися з художнім керівником та диригентом хору "Хомін". Він описав колектив як гарних, крутих, активних та молодих людей, якими він надзвичайно пишається.

Місія хору – закохувати людей в українське мистецтво всіма способами. Мені здається, що професійна академічна сфера має ставати ближчою до людей, тягнутись до них. З самого дитинства, коли всі ми пішли в музичну школу, обрали шлях – показувати щось людям. Це дуже важливо – тягнутися до народу,

– поділився Вадим Яценко.

Диригент зізнався, що його улюблена пісня з ретро-програми – "В саду осіннім айстри білі". Йому подобається мелодія, аранжування та контекст історії цієї композиції.

"Якщо хтось не розуміє, про що я, я говорю про пісню, яку весь люд на пострадянському просторі знає як "Вот кто-то с горочки спустился". Насправді це фантастичної краси й мелодії український романс. Він талановито зроблений. Усе в комплексі зійшлось", – поділився Яценко.



Хор "Гомін" / Фото пресслужби

Хор "Гомін" також готується до різдвяного туру, де виконуватимуть найкращі українські колядки. На думку Вадима Яценка, українці вже переросли період, коли свята асоціювалися з піснями Вєрки Сердючки. Тепер – це тільки "Щедрик" та різдвяна хорова музика.

Тут немає чим дивувати – за нас давним-давно все придумали композитори, які це написали. Ми розуміємо, що це народне свято і тому хотіли б залучати залу активніше до виконання колядок. Це будуть фантастично гарні колядки крутих композиторів і наших сучасників,

– розповів Вадим Яценко про те, що особливого буде у турі.

Ексклюзивний коментар Вадима Яценка для 24 Каналу: відео

Хористи "Гомону" про кількість виступів та особливі традиції

Після концерту журналістки 24 Каналу поспілкувалися з вокалістами хору "Гомін" – Лілією Дендерис та Йосипом Орихівським. Вони розповіли, що це був їхній 117 концерт з ретро-піснями. У Львові лише в опері та театрі Заньковецької з 1 серпня до сьогодні відбулось близько 20 концертів. Також близько 20 виступів пройшло в Органному залі.

Почувши таку цифру, можна подумати: "Що? Як так багато можна було заспівати?". Але це так швидко проходить і ми навіть самі не помітили, як це пройшло. Ми стараємось. Насправді всі потомлені, це важко. Бо у нас зараз рухливий темп життя: по 2 концерти в день, переїзди, але завдяки людям, які нам на концертах віддають емоцію, цю енергію, ми тримаємось,

– поділилась Лілія.

"Ні, чому втомлюватись? Навпаки, все дуже класно. Це весело. Ми їздимо, бачимо різні міста, спілкуємось з багатьма відомими людьми, пізнаємо багато чого нового. Тому це навпаки, дуже гарний, цікавий і великий досвід, який ми отримуємо", – додав Йосип.

Уже в листопаді хор "Гомін" вирушить у тур Європою. Там у них відбудеться понад 30 концертів у 9 країнах.

Також музиканти назвали свої улюблені пісні. У Лілії – це "Кохана" і "Гай, зелений гай". Натомість Йосип обожнює композицію "Біля озера" і "Місто спить", яку виконує Лілія.

Хор "Гомін" – "Місто спить": дивіться відео онлайн

Вокалісти зізналися, що у напруженому графіку важливо не забувати про вільну хвилинку. Кожен проводить цей час по-своєму: хтось читає книжки, хтось слухає музику.

У дівчат є різні хобі. Наприклад, Інна, наша хормейстерка, займається бісером, плете силянки. Вона у нас майстриня – у вільний час може просто таким займатися і цим відволікатися від сцени, цих зашкальних емоцій,

– розповіла Лілія.

"Кожен з нас – індивідуальність, тому має свої способи. Найбільше відпочиваємо в переїздах, в автобусі. Хтось спить, хтось грається, хтось вивчає щось нове, хтось вишиває. Я, буває, вчу щось нове, роблю ілюстрацію. Кожен старається відшукувати невеликі паузи й знаходити невеликий відпочинок", – зазначив Йосип.

Коментар хористів "Гомону": дивіться відео онлайн

Що розповіла про "Гомін" їхня комунікаційниця Людмила Бурда?

Людмила Бурда – комунікаційниця та smm-менеджерка хору "Гомін", також поділилась думками. Вона підкреслила, що колектив складається з 25 дівчат і хлопців, які задають тренди та закохують в українську музику.

Їхня місія зараз – не тільки прищеплювати українську пісню, але ще й допомагати Збройним Силам України. Тому на кожному концерті хору "Гомін" проводиться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. 20 жовтня було передано 25 автівок на різні ділянки фронту. Це лише початок,

– поділилась Людмила.

Комунікаційниця хору зізналась, що її улюблена пісня з програми ретро-пісень – "Цей сон". Адже саме цей трек вона опублікувала у тіктоці Львівського органного залу – станом на зараз відео набрало майже 10 мільйонів переглядів.

Хор "Гомін" – "Цей сон": дивіться відео онлайн

Людмила Бурда також поділилась планами хору. 9 грудня в Києво-Печерській лаврі відбудеться особливий концерт "Партеси", де буде розкриватися багатоголосний спів XVII століття. У грудні хор "Гомін" вирушає у різдвяний тур містами України.

Також на слухачів чекає тур "На біс" – це остання можливість почути програму ретро-пісень. На початку 2026 року "Гомін" зробить невелику паузу, адже вирушить у тур Європою, Штатами й Канадою.

Цікавість до класичної музики, хорового мистецтва зросла. Це я можу бачити по тому, наскільки багато відвідувачів приходить у Львівський органний зал. До популярності хору "Гомін" там панувала зацікавленість, але через нову хвилю люди приходять не лише почути хор, але й орган чи симфонічний концерт,

– каже менеджерка про вплив хору на розвиток української культури.

Комунікаційниця хору "Гомін" Людмила Бурда: дивіться відео онлайн

Бажаємо хору "Гомін" творчих успіхів та процвітання!