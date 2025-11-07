Редакция 24 Канала посетила концерт хора "Гомін", который состоялся во Львове 3 ноября. Наши журналисты посетили за кулисы оперного театра, пообщались с хористами и дирижером Вадимом Яценко, и готовы поделиться впечатлениями.

Интересно С Вакарчуком, SHUMEI, Козицким и другими: во Львове впервые показали фильм об "Океане Эльзы"

Как прошел концерт хора "Гомін"?

3 ноября хор "Гомон" выступил сразу с двумя концертами с программой "Цей хор, цей хор" во Львовской Национальной Опере. Как и любое мероприятие, он не начался без подготовки.

Репетиция хора "Гомін" перед выступлением / Фото пресс-службы

Сначала хористы вышли на сцену, чтобы настроиться: кто ходил по сцене и подсвистывал, кто играл на фортепиано, кто распевался. А уже за этим началась полноценная репетиция и саундчек со звукорежиссером. Даже на репетиции пение "Гомона" пробирало до мурашек.

Репетиция хора "Гомін" перед выступлением: видео 24 Канала

После небольшого перерыва на то, чтобы хористы примерили свои классические черно-белые образы, начался сам концерт. Прежде всего в оперном прозвучал гимн Украины, после которого в зале традиционно поздоровались: "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Уже за этим начался концерт хора "Гомон". Ретро-песни "У долі своя весна", "В саду осіннім айстри білі", "Коли заснули сині гори", – эти и многие другие ретро-песни вызывают особые эмоции, когда есть возможность услышать их в новом хоровом звучании.

Хор "Гомін" – "В саду осіннім айстри білі": видео

В процессе хочется не просто подпевать, но и подтанцовывать. Трогательные и теплые романсы чередовались с драйвовыми и веселыми ритмами, а небольшие "сценки" от хористов дополняли атмосферу и помогали почувствовать смысл песен на полную.

Хор "Гомін" – "Троянди на пероні": видео

Художественный руководитель и дирижер хора "Гомін" Вадим Яценко в очередной раз проявил себя как профессионал, а его соло во время исполнения "Коханої" и "Гуцулки Ксені" вызвало восторг.

Хор "Гомін" – "Кохана": видео

Напоследок коллектив исполнил самые большие хиты: "Червону руту", "Я піду в далекі гори" и легендарный "Цей сон". Зал наполнялся невероятным пением, а публика сходила с ума от исполнения и раз за разом выкрикивала: "Браво!".

Хор "Гомін" – "Гуцулка Ксеня": видео

Концерт хора "Гомін" / Фото пресс-службы

Вадим Яценко о хоре "Гомін" и их миссии

За кулисами журналисты 24 Канала пообщались с художественным руководителем и дирижером хора "Гомін". Он описал коллектив как хороших, крутых, активных и молодых людей, которыми он очень гордится.

Миссия хора – влюблять людей в украинское искусство всеми способами. Мне кажется, что профессиональная академическая сфера должна становиться ближе к людям, тянуться к ним. С самого детства, когда все мы пошли в музыкальную школу, выбрали путь – показывать что-то людям. Это очень важно – тянуться к народу,

– поделился Вадим Яценко.

Дирижер признался, что его любимая песня из ретро-программы – "В саду осіннім айстри білі". Ему нравится мелодия, аранжировка и контекст истории этой композиции.

"Если кто-то не понимает, о чем я, я говорю о песне, которую весь люд на постсоветском пространстве знает как "Вот кто-то с горочки спустился". На самом деле это фантастической красоты и мелодии украинский романс. Он талантливо сделан. Все в комплексе сошлось", – поделился Яценко.



Хор "Гомін" / Фото пресс-службы

Хор "Гомін" также готовится к рождественскому туру, где будут исполнять лучшие украинские колядки. По мнению Вадима Яценко, украинцы уже переросли период, когда праздники ассоциировались с песнями Верки Сердючки. Теперь – это только "Щедрик" и рождественская хоровая музыка.

Здесь нечем удивлять – за нас давным-давно все придумали композиторы, которые это написали. Мы понимаем, что это народный праздник и поэтому хотели бы привлекать зал активнее к исполнению колядок. Это будут фантастически красивые колядки крутых композиторов и наших современников,

– рассказал Вадим Яценко о том, что особенного будет в туре.

Эксклюзивный комментарий Вадима Яценко для 24 Канала: видео

Хористы "Гомін" о количестве выступлений и особые традиции

После концерта журналистки 24 Канала пообщались с вокалистами хора "Гомін" – Лилией Дендерис и Иосифом Орихивским. Они рассказали, что это был их 117 концерт с ретро-песнями. Во Львове только в опере и театре Заньковецкой с 1 августа до сегодня состоялось около 20 концертов. Также около 20 выступлений прошло в Органном зале.

Услышав такую цифру, можно подумать: "Что? Как так много можно было спеть?". Но это так быстро проходит и мы даже сами не заметили, как это прошло. Мы стараемся. На самом деле все уставшие, это трудно. Потому что у нас сейчас подвижный темп жизни: по 2 концерта в день, переезды, но благодаря людям, которые нам на концертах отдают эмоцию, эту энергию, мы держимся,

– поделилась Лилия.

"Нет, почему уставать? Наоборот, все очень классно. Это весело. Мы ездим, видим разные города, общаемся со многими известными людьми, узнаем много чего нового. Поэтому это наоборот, очень хороший, интересный и большой опыт, который мы получаем", – добавил Иосиф.

Уже в ноябре хор "Гомон" отправится в тур по Европе. Там у них состоится более 30 концертов в 9 странах.

Также музыканты назвали свои любимые песни. У Лилии – это "Кохана" и "Гай, зеленый гай". Зато Иосиф обожает композицию "Біля озера" и "Місто спить", которую исполняет Лилия.

Хор "Гомон" – "Місто спить": смотрите видео онлайн

Вокалисты признались, что в напряженном графике важно не забывать о свободной минутке. Каждый проводит это время по-своему: кто-то читает книги, кто-то слушает музыку.

У девушек есть разные хобби. Например, Инна, наш хормейстер, занимается бисером, плетет силянки. Она у нас мастерица – в свободное время может просто таким заниматься и этим отвлекаться от сцены, этих зашкаливающих эмоций,

– рассказала Лилия.

"Каждый из нас – индивидуальность, поэтому имеет свои способы. Больше всего отдыхаем в переездах, в автобусе. Кто-то спит, кто-то играет, кто-то изучает что-то новое, кто-то вышивает. Я, бывает, учу что-то новое, делаю иллюстрацию. Каждый старается отыскивать небольшие паузы и находить небольшой отдых", – отметил Иосиф.

Комментарий хористов "Гомона": смотрите видео онлайн

Что рассказала о "Гомін" их коммуникатор Людмила Бурда?

Людмила Бурда – коммуникатор и smm-менеджер хора "Гомін", также поделилась мыслями. Она подчеркнула, что коллектив состоит из 25 девушек и парней, которые задают тренды и влюбляют в украинскую музыку.

Их миссия сейчас – не только прививать украинскую песню, но еще и помогать Вооруженным Силам Украины. Поэтому на каждом концерте хора "Гомін" проводится благотворительный аукцион в поддержку ВСУ. 20 октября было передано 25 автомобилей на различные участки фронта. Это только начало,

– поделилась Людмила.

Коммуникатор хора призналась, что ее любимая песня из программы ретро-песен – "Цей сон". Ведь именно этот трек она опубликовала в тиктоке Львовского органного зала – по состоянию на сейчас видео набрало почти 10 миллионов просмотров.

Хор "Гомон" – "Цей сон": смотрите видео онлайн

Людмила Бурда также поделилась планами хора. 9 декабря в Киево-Печерской лавре состоится особый концерт "Партеси", где будет раскрываться многоголосное пение XVII века. В декабре хор "Гомін" отправляется в рождественский тур по городам Украины.

Также слушателей ждет тур "На біс" – это последняя возможность услышать программу ретро-песен. В начале 2026 года "Гомін" сделает небольшую паузу, ведь отправится в тур по Европе, Штатами и Канадой.

Интерес к классической музыке, хорового искусства вырос. Это я могу видеть по тому, насколько много посетителей приходит во Львовский органный зал. До популярности хора "Гомін" там царила заинтересованность, но через новую волну люди приходят не только услышать хор, но и орган или симфонический концерт,

– говорит менеджер о влиянии хора на развитие украинской культуры.

Менеджер хора "Гомін" Людмила Бурда: смотрите видео онлайн

Желаем хору "Гомін" творческих успехов и процветания!