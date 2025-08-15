Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю Яценка проєкту "Наодинці". За словами артиста, він старається "максимально робити так, щоб ця бронь була виправданою".

Ніхто від того не застрахований (мобілізації – Show 24) насправді. Хлопці й дівчата, які там зараз є, це перші люди в країні. Вони мають сидіти під камерами та розказувати свої історії,

– зазначив Вадим Яценко.

Соліст хору "Гомін" розуміє, що у майбутньому теж може долучитися до захисту країни.

Якщо, умовно, ворог буде вже під Києвом, то треба буде це робити. Я стараюсь робити все від себе залежне, щоб це все було виправдано – для себе, щоб бути чесним перед собою. Робити по-максимуму все заради країни. Як люди це роблять, віддаючи своє життя, а ти просто пахаєш, але у своїй сфері. І всім треба тим зайнятись – виправдовувати те, що ми живемо разом із тими хлопцями й дівчатами в одній країні,

– додав він.

Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше на нашому сайті вийшло інтерв'ю з Вадимом Яценком.