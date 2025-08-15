Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью Яценко проекту "Наедине". По словам артиста, он старается "максимально делать так, чтобы эта бронь была оправданной".

Никто от того не застрахован (мобилизации – Show 24) на самом деле. Ребята и девушки, которые там сейчас есть, это первые люди в стране. Они должны сидеть под камерами и рассказывать свои истории,

– отметил Вадим Яценко.

Солист хора "Гомін" понимает, что в будущем тоже может присоединиться к защите страны.

Если, условно, враг будет уже под Киевом, то надо будет это делать. Я стараюсь делать все от себя зависящее, чтобы это все было оправдано – для себя, чтобы быть честным перед собой. Делать по-максимуму все ради страны. Как люди это делают, отдавая свою жизнь, а ты просто пашешь, но в своей сфере. И всем надо тем заняться – оправдывать то, что мы живем вместе с теми ребятами и девушками в одной стране,

– добавил он.

