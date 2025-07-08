Видео львовского хора "Гомон", который перепел песню "Цей сон" Степана Гиги в джазовом стиле, собрало более 7 миллионов просмотров в тиктоке. За несколько дней раскупили все билеты на выступления хора.

Дирижер и солист львовского хора "Гомон" Вадим Яценко в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о выступлении на "Голосе страны", семье, планах относительно сольной карьеры и деятельности хора. Больше интересного – читайте далее в материале.

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"Ломаем шаблоны": о популярности в соцсетях

Недавно группа "Океан Эльзы" праздновала 30-летие и проводила концерты во Львове. Параллельно ты своим голосом и харизмой набрал в тиктоке более 7 миллионов просмотров. Скажи, пожалуйста, тебе писал лидер группы "Океан Эльзы"?

Нет, Святослав мне не писал. Я думаю, что у него билетики на "Океан Эльзы" были раскуплены еще раньше. Еще до "тикточного" периода хора "Гомон". Поэтому мы разошлись по людям. Я думаю, что все нормально.

Думаешь, что это не одна целевая аудитория?

Возможно, одна и та же. Мы хотели бы, чтобы аудитория группы "Океан Эльзы" так же смотрела на хоровое искусство. Было бы хорошо собирать стадионы. Хотя бы !FESTrepublic. Посмотрим.

Полное интервью с Вадимом Якенко: смотрите видео

Есть в планах и мечтах так раскрутиться с хором "Гомон"?

На самом деле это не уникальный случай. Если немножко заглянуть в историю, то во времена Украинской Народной Республики создали хоровую капеллу при поддержке Симона Петлюры. Тогда наш знаменитый украинский дирижер Александр Кошиц собрал эту капеллу и поехал в большое мировое турне.

Есть информация, что тогда у Украинской республиканской капеллы был концерт на стадионе "Маракана" в Бразилии. 100 тысяч человек слушали украинский "Щедрик".

Интересует, сколько к тебе прибавилось друзей и подписчиков в Инстаграме с тех пор, как ваше видео стало виральным?

Достаточно много. Если говорить о том моменте, когда мы стартовали, а это четыре дня назад, то в 10 раз. Было 1,5 тысячи подписчиков, а стало 15 тысяч.

Я не могу понять, как может быть так мало подписчиков у человека, который является дирижером?

На самом деле в плане классической музыки и дирижера это очень много. Полторы тысячи – это стандартно. А 15 тысяч – это много для дирижера. Ломаем шаблоны. Возможно, будет и 16 тысяч.

"Просили говорить на русском": о выступлении на "Голосе страны"

7 лет назад, перед выступлением на "Голосе страны", ты рассказывал, что мечтаешь заявить о себе не только как дирижер, но и как вокалист. Ты идешь к этой цели? Интересует ли тебя сольная карьера?

Нет. Если говорить о моментах 8 сезона "Голоса страны", то там есть много подводных камней – в нормальном смысле. Те все подводки... Я был еще достаточно мал – 23 года. Многого не понимал и не знал, и, попав в большую тусовку, если можно сказать, шоубизнесовую, – это пугало.

Имел ли я в течение следующих 7 лет момент и желание развивать сольную певческую карьеру? Нет, конечно. Уже тогда, и даже раньше, я выбрал свой путь. Меня всегда больше тянуло к академической музыке и дирижированию. Не знаю, как все будет развиваться в дальнейшем. Конечно, сейчас есть потребность петь. Мы все очень рады, если это нравится людям.

За все эти годы у меня была Киевская консерватория – бакалавриат, магистратура, докторантура. Все шло к тому, чтобы реализовывать себя больше в дирижерской профессии.

Относительно выступления на "Голосе страны" – это был слепой выбор: есть 4 участника жюри, которые развернуты спиной к исполнителю. Тогда это были Потап, Джамала, Тина Кароль и Сергей Бабкин. Никто не обернулся, когда ты исполнял песню "Гуцулка Ксеня". Или ты очень тогда расстроился, что не заслушали твой талант?

Пусть это звучит, как звучит, но это абсолютно искренние эмоции, которые я помню. Со мной были мама, папа, сестра, тетя из Кагарлыка – они очень расстроились.

Есть предкастинг в "Голос страны", когда тебя слушают разные продюсеры и все, кто этим занимается. Я не слукавлю, если скажу, что еще перед прослушиванием говорил, что это крутой и интересный опыт. Но все-таки я мечтал заниматься музыкой немножко в другом направлении.

Уже тогда я вел начальные переговоры, чтобы переезжать во Львов. В 23 года меня пригласили на должность главного хормейстера Львовской национальной оперы. Имея это в виду, я пошел на "Голос страны". Это интересный опыт для любого человека, который хотел бы стать суперизвестным певцом и увидеть "кухню" изнутри.

Не могу сказать, что сильно расстроился тогда. Я больше думал, что, возможно, хорошо, что так все произошло, ведь я не буду отвлекаться на следующие съемки и смогу полностью сосредоточиться на том, куда меня вела жизнь в тот момент.

Ты упомянул о своей семье. Напомню, что ты уроженец Киевской области. Сейчас село называется Поток, а в прошлом называлось Потоки?

Это в простонародье так говорят: "Мы из Потоков".

Тогда, 7 лет назад, ты давал комментарий на русском языке?

Да.

Это было условие от продюсеров "Голоса страны"? Участники жюри тоже общались на русском.

Это глупость, конечно. Не было такого условия прямо от продюсеров. Но да, какой-то человек попросил давать комментарий на русском.

Этот человек представлял команду "Голоса страны"?

Наверное. Это было именно на этих съемках. Я спрашивал, как лучше будет? Мне ответили, что надо на русском. Я был еще мал, глуп и не понимал этого. Да и в принципе общество тогда совсем по-другому к этому относилось. Вы сами говорите, что все четверо членов жюри говорили на русском, даже Джамала.

Выступление Вадима Яценко на "Голосе страны": смотрите видео

А как в быту общаются в Потоках?

На украинском, но с условиями киевско-потоцкого диалекта. Это такой киевский нормальный суржик Если вы знаете программу "Хата на тата", то все эти крутые главные герои говорят чисто на моем сельском языке.

О хейте в интернете

В комментариях в тиктоке тебя сравнивают с турецким актером, которого зовут Сечкин Оздемир. Он играл в сериале "Великолепный век: Роксолана" Левка, который был бывшим возлюбленным Анастасии. Вообще в комментариях есть много интересного. Говорят, что ты действительно очень харизматичный, но некоторые пишут, что ты нарцисс.

Да пусть пишут. Меня это не затрагивает.

Тебе такое никогда не закидывали?

Что я нарцисс? Да каждый божий день.

Мы с тобой общались на радио буквально 5 минут. Не было визуального контакта – ты убегал глазами. У меня была теория, что это от застенчивости, а другие люди говорили, мол, сейчас нарцисс похайпует, побудет неделю популярным и все закончится.

Хорошо, абсолютно не отбрасываю того момента, что это может быть действительно неделя популярности. Мы рады, что это произошло так и сейчас есть повышенный спрос к украинскому и классическому. Это замечательно.

О жене и девушках в Инстаграме

В комментариях, где писали о нарциссизме, появился пользователь, который писал, что "этот талантливый парень точно не имеет признаков нарциссизма, потому что я его тетя и знаю его с детства". Что это за тетя?

Возможно, это тетя Люда. Она защищает нас и наши семейные ценности так же под комментариями, где девушки пишут в том контексте. Она отвечает, что я женат уже почти 10 лет и у меня есть ребенок.

А жена не ревнует к такому количеству женских комплиментов в комментариях?

На самом деле – нет. Мы оба музыканты и давно работаем с людьми. Настя моя тоже певица. Здесь главное – доверие друг к другу, а то, к чему мы не имеем отношения... пусть оно себе происходит.

Писали ли тебе девушки в директ? Что самое интересное было?

Возможно, что-то писали. Ничего особенного – какие-то реакции, огоньки.

Фотографии сбрасывали?

Нет. Я очень извиняюсь, потому что действительно нет времени даже просматривать директ – там много запросов. Возможно, там и есть какие-то фотографии, о которых ты говоришь. Вроде бы все чинно и благородно. Все-таки мы в академической сфере, поэтому – все хорошо.



Вадим Яценко с женой / Фото из Инстаграма Анастасии Яценко

Хочет ли коллабу со Степаном Гигой

Мне рассказывали, что до декабря билеты на коллектив "Гомон" все проданы. Это случилось в течение последних четырех дней. Интересует именно песня "Цей сон", требовал ли Степан Гига от вас роялти?

Мы, как Львовский органный зал, стараемся честно работать со всеми аспектами. У нас подписан договор с организацией, которая занимается авторскими правами. Думаю, что роялти господину Степану начисляются. Он лично на нас не выходил.

Мы исполняем не только песни Степана Гиги. Есть песни Владимира Ивасюка, Квитки Цисык. Думаю, что все вопросы с правообладателями решены. Мы бы не позволили себе транслировать это на всю страну, если бы что-то было не так.

Кто придумал перепеть легендарную композицию Степана Гиги "Цей сон"?

Это все возникло еще в прошлом году. Мы эту программу запустили где-то в мае 2024 года. Тогда была премьера.

Если говорить о песне "Цей сон", то есть прекрасный музыкант Евгений Маляревский. Он родом из Харькова, но живет сейчас в Киеве. У него есть замечательный ютуб-канал, где он поет разные украинские песни и раскладывает это на многоголосье.

На ютубе я увидел, как он поет эту песню. Позвонил ему и попросил ноты. Он любит петь для мужского хора. Мы их немного переделали, потому что у нас смешанный хор, и запустили это в программу. Если говорить об этой песне, то у нее два автора. Это Степан Гига, которому мы очень благодарны, большая честь и хвала. И именно хоровая аранжировка – Евгений Маляревский.

Попробовали бы записать коллабу вместе со Степаном Гигой?

Мы открыты к любым экспериментам. Если сам господин Степан выйдет к нам с таким предложением, то мы его обязательно рассмотрим.

С кем еще хотели бы записать коллаборацию? Возможно, с бывшими украинскими суперпопулярными звездами? Или с нынешними?

Если честно, пожалуйста, не ругайтесь и ничего не подумайте, но с украинской эстрады никого не назову, потому что не сильно слежу. Знаю "Океан Эльзы", "Другую реку" – это те группы, которые любил слушать, когда был подростком. А так сказать, что сейчас слежу за какими-то течениями в шоу-бизнесе, то нет. Больше люблю The Beatles послушать.

Не пробовали перепеть их в хоровом, оркестровом стиле?

Пока нет. Это тот момент, когда академический и классический коллектив должен все-таки искать и регулировать эти истории. Это, возможно, слишком простой путь.

Если мы говорим о программе "Этот хор, этот хор", то здесь была одна конкретная идея. Это было не для того, чтобы хайпануть, об этом не идет речь. Речь идет об украинской эстраде тех времен – в хорошем смысле слова. Это эстрада в понимании Мирослава Скорика, Игоря Билозира, Владимира Ивасюка. Она действительно заслуживает более широкого признания.

Буквально недавно в Apple Music добавил альбомчик. Он вроде называется "Хиты украинской эстрады", синяя обложка. Там песни 1960 – 1970-х годов. Если послушать эти композиции с позиции музыканта – кто как играет, качество аранжировки, – то это абсолютно фантастическая музыка и фантастические тексты. История об этом концерте – дань тому периоду и гениальным людям, которые творили это искусство.

О видео в тиктоке, которое набрало 7 миллионов просмотров

Ты говоришь, что этот ролик не создавали для виральности и популяризации. Впрочем, не раздражает ли то, что классическое хоровое оркестровое пение приходится популяризировать таким образом?

Меня это не раздражает на самом деле. Это не может раздражать, потому что сейчас это имеет эффект. Как меня может раздражать, когда 1 июля уже были проданы все билеты на концерт Николая Леонтовича на 31 августа и на программу украинских партесных концертов на 20 сентября?

Выступление хора "Гомон" с песней "Цей сон" Степана Гиги: смотрите видео

Знаете, меня это не цепляет абсолютно. Если бы мы были маленькими, 15 – 16 лет, станцевали бы на камеру какой-то модный танец, который залетел, и в контексте этого продолжали бы свое творчество, это был бы один вопрос. А здесь все-таки другой. Мы действительно много и активно работали, разрабатывали какие-то программы, подходы, разные концепции.

Мы считаем, что это плод нашего труда, и этот ролик – это не момент хайпа, который мы создали специально, а это, по сути, логическое завершение этой большой работы, с которой мы работали.

Возможно, не завершение, а одна из ступенек? Ведь завершением это сложно назвать.

Возможно, но именно в плане общественного прогресса и как это все сейчас происходит. Мы очень рады. Это точно не бесит, и в этом есть причина, что является логичным.

Как думаешь, в чем секрет успеха этого ролика? Не только общий труд, но и выбор композиции или исполнения?

И выбор композиции, и исполнение, и как сама композиция сделана. То есть ты сейчас говоришь о том, что есть какая-то одна составляющая. Возможно, сейчас ты мне скажешь, мол, это ты такой крутой и классный, что ты это поешь, потому что все там пишут, что харизма и так далее.

Однако, если разобраться в целом, есть автор песни – Степан Гига, есть автор аранжировки, есть хор-коллектив, который это очень долго разучивал, есть целая команда людей во Львовском органном зале, которые разрабатывали эту концепцию. Если продолжать так считать, то мы приходим к тому, что это заслуга целой большой команды людей, а не просто какого-то, знаете, такой счастливой бульки. Это комплекс.

О планах относительно сольной карьеры и хора "Гомон"

Какая главная миссия хора "Гомон"?

Нести украинское, нести украинскую классику в народ, в массы. Мы действительно очень хотели бы, чтобы этот кейс, который произошел с нами, – произошел бы в целом со всей классической культурой. Очень хотелось бы, чтобы все-таки украинская культура даже за рубежом ассоциировалась с фамилиями, которые этого заслуживают.

Мы имеем кейс Николая Леонтовича, автора "Щедрика", который знают во всем мире. Зимой нас с хором пригласили в Швецию спеть 2 рождественские концерты. В Стокгольме есть знаменитый концертный зал Stockholm Konserthuset. За неделю до того там происходило вручение Нобелевской премии.

Программа состояла исключительно из украинской рождественской музыки. Там была коллаборация – огромный любительский шведский хор, около 200 человек, и нас поехали 25 человек. Даже в тот момент, когда на сцене 300 человек поют украинский "Щедрик", все равно, когда ты общаешься с музыкантами из Швеции, – они до сих пор, к сожалению, не знают и не понимают, что это украинская песня, которую они знают еще с самого детства.



Хор "Гомон" / Фото из Инстаграма Вадима Яценко

Американцы, например, считают, что это их песня Carol of the Bells, придуманная в США в свое время. А мы знаем, кто занес "Щедрик" на тот континент – Александр Кошиц и Республиканская капелла. Они поехали и спели. Думаю, с тех пор оно там и начало развиваться.

Есть ли у тебя планы относительно личной сольной карьеры, без оркестра?

Заниматься личной сольной карьерой как певец Вадим Яценко – у меня нет таких планов точно. Возможно, если это будут какие-то прикольные и классные проекты, где можно будет популяризировать украинскую песню, культуру. Возможно, какими-то отдельными кейсами это может рассматриваться. Однако так, что я искал бы продюсера, чтобы петь песни, – точно нет.

Какая последняя планка твоего карьерного роста вместе с этим коллективом – мечта, которую считаешь несбыточной, но очень хочешь ее?

Я понимаю, если действительно долго и упорно работать, тогда то, что хочешь, должно произойти. Поэтому, если говорить о музыкальной сфере, о хоре "Гомон" и особенно об украинской культуре, то имеем случаи, когда украинские композиторы и украинская музыка были номинированы на премию "Грэмми".

Есть прекрасный, легендарный украинский композитор Валентин Сильвестров, который в свое время написал большое музыкальное полотно "Реквием для Ларисы" (1999 год), который он посвятил своей умершей жене. В 2005 году он был номинирован на премию "Грэмми".

Это является чрезвычайно большим достижением. Условно, когда ты номинант на премию "Оскар" – тебя и еще нескольких выбрали среди миллиона, так же среди пяти композиций большой формы, которые тогда номинировались на "Грэмми", есть произведение Валентина Сильвестрова.

Если правильно поставить работу, не давать себе спуску, не халтурить, а контролировать, работать со всей душой, профессионально все выполнять, делать записи новых произведений, которые будут писать украинские композиторы, тогда можно достичь этой цели.

Мы, Львовский органный зал, активно работаем также над тем, чтобы украинская музыка не только выполнялась, но чтобы были написаны новые произведения. Поэтому имеем заказ симфоний, планируем заказывать музыку для хора. И, возможно, когда-то хор "Гомон" станет победителем премии "Грэмми".

О записи саундтрека к сериалу HBO "Чернобыль"

Хор "Гомон" звучал в американо-британском сериале "Чернобыль".

Да, это тоже крутое событие, к которому я не имею отношения, потому что в то время еще не был художественным руководителем хора "Гомон". Также тогда хор еще не был еще частью Львовского органного зала. Это был отдельный муниципальный коллектив в городе Львов. Хор состоял исключительно из мужчин и руководил им тогда господин Руслан Ляшенко.

Мне известно, что на хор вышли представители компании HBO. Кажется, это было произведение "Вечная память", которое написал кто-то из команды сериала "Чернобыль". Хор исполнил и записал его. Действительно, хор "Гомон" вошел в историю тем, что причастен к созданию этого очень страшного сериала.

Страшного – из-за событий, о которых рассказывается в сериале "Чернобыль", или из-за того, как он снят?

Да, как он снят, ведь сериал очень жуткий. Он мне понравился, но он жуткий из-за того, что является хоррором, основанным на реальных событиях. Он страшный в смысле эмоций, а не в плане того, что он плохой.