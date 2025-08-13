Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм жены Яценко. Супруги побывали на отдыхе перед концертами.

Анастасия поделилась кадрами из живописных Карпат. На первом видео она позирует вместе с мужем, а на еще одном видно, что поклонники нашли Вадима Яценко даже в горах и попросили сфотографироваться.

Лучше поздно, чем никогда. Наш короткий отдых перед бешеным концертным сезоном,

– говорится в заметке.

В комментариях под сообщением украинцы написали немало приятных слов для пары:

"Вы – замечательные! И жена у вас невероятная".

"Вы – прекрасны!"

"Вы красивая пара! Успехов вам в вашей творческой работе! Браво! Молодцы!"

"Настоящее семейное счастье!"

"Добра вам и вдохновения".

"Замечательные! Счастья вам!"

Заметим! В настоящее время хор "Гомон" находится в туре по Украине. Вероятно, супруги ездили на отдых перед тем.

Как Вадим Яценко сделал предложение Анастасии?

Напомним, что Вадим Яценко и Анастасия познакомились в школе, а потом вместе поступили в университет. С тех пор пара не расставалась, сейчас они воспитывают сына. Ранее артист рассказывал, как сделал предложение любимой.

"Я занял деньги у друзей, чтобы купить самое дешевое обручальное кольцо. Одолжил деньги еще, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, не в "Пузатую хату". И там что-то как-то как-то это происходило. Мы были маленькие совсем. Нам было по 20 лет", – вспомнил Яценко.