Одна из зрительниц после выступления откровенно рассказала, что довольно скептически относилась к хоровой музыке. И я ее прекрасно понимаю, ведь и сам считал это чем-то скучным или слишком уж высоким для меня, для человека, чей плейлист напичкан всем на свете. Вам точно не хочется знать, что я слушаю. Впрочем, концерт "Цей фольк, цей фольк" изменил мое мнение и продемонстрировал мне, что хор – это не скучно. Хор – это запал, страсть и бешеная энергия, которая держит тебя потом еще не один день. О том, как это было, и почему про "Гомин" сейчас говорят все – читайте в материале 24 Канала.

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Сначала алгоритмы тиктока несколько раз мне настойчиво подбрасывали отрывок песни "Цей сон", от которого сейчас сходят с ума все. Конечно же, меня зацепило, но я что-то не поспешил брать билеты, а зря. Потому что когда я спохватился, понял, что остались только места в последних рядах органного зала, и то на концерт "Цей фольк, Цей фольк", а не "Цей хор, цей хор". Впрочем, не беда, ведь хор тот же подумал я, и взял два билетика на 11 июля.

Вот и день икс. В органный я прибыл хорошо так заранее, поэтому была возможность немного понаблюдать за людьми вокруг. В основном на "Гомин" слушатели пришли компаниями: по двое, по трое, а то и больше людей. В холле я наткнулся на трех элегантных барышень. И уже тогда понял, что мы с ними еще поговорим, но об этом позже.

Сначала я пообщался с Тарасом Демко, содиректором Львовского органного зала. Он обратил внимание на то, что видео с песней "Цей сон" – далеко не первый их вирусный хит.

Вирусное видео хора "Гомин": случай или продуманный план?

Как вспомнил Тарас, несколько лет назад он делал программку, и решил подхватить забавный тренд, который разлетелся по интернету.

Это был конец дня, мне нечего было делать, и я подумал: помогу администраторам с дизайном программки. Открываю редактор. А в то время завирусился тренд с мертвыми оккупантами на снегу. И мы сделали абсолютно из ничего большой тренд, когда на наших программах рождественских концертов были мертвые оккупанты. И это смешно, это довольно прикольно, это нестандартно. И это начало очень сильно вируситься,

– рассказал он.

По словам Тараса, россияне даже хотели хакнуть сайт органного зала. На это отреагировали оперативно – спрятали его и написали: "Дуля вам, м**кали". Тогда, вспоминает он, появились очереди на концерты. И это был один из первых таких вирусных моментов, когда об органном заговорили всюду.

Затем, вспоминает Тарас, они ездили с хором в Швецию, и решили на вокзале устроить флешмоб. Он записал на свой тикток "Щедрик", и ролик собрал более миллиона просмотров. Как результат – эфиры на Стокгольмском телевидении, пресса писала о хоре, а на концерты выстраивались очереди.

Так же произошло и с программой "Цей хор, цей хор". Как заметил Тарас, под конец сезона решили выложить рилс с отрывком песни.

Немножко вышло из-под контроля. Но это приятный тренд, и это нам дало несколько аншлагов во Львовской опере, выступления в которой мы тоже мы мгновенно организовали,

– с улыбкой добавил он.

Тот самый вирусный отрывок песни "Цей сон": смотрите видео

Тарас попытался объяснить успех на этот раз. По его словам, прежде всего следует помнить о продолжительной и системной работе хора. Также сейчас существует большой запрос на украинский репертуар, который усиливается идеей исцеления искусством. Не стоит забывать и о том, что на дворе лето. И этот инфоповод спланировали тогда, когда другие культурные центры отдыхают.

"Мне кажется, для такой кампании это было правильно спланированное время. Кроме того, это довольно непопулярная мысль, но мне хочется ее высказать, говорится о зафиксированности в академической среде. Поскольку хор академический, камерный, нас распространяет Министерство культуры, Госискусство, академики, профессора, музыковеды, которые радуются за хор, почетные, научные, академические, заслуженные, народные артисты, к которым преимущественно нет медийного внимания, но они это распространяют, и это поддерживает идею той значимости. И это очень сильно добавляет к фундаментальности и доверию", – добавил Тарас Демко.

Он подчеркнул, что "Гомин" – классный профессиональный хор, впрочем, таких хоров в Украине много. И поскольку ролик завирусился, то люди начали интересоваться и другими хорами. К примеру, Госискусство опубликовало большой пост со списком всех украинских хоров. И эта публикация привлекла внимание к другим коллективам. Так всего одно вирусное видео дало толчок к тому, что хоровой музыкой заинтересовались даже те, кто никогда не ассоциировал себя с ней.

Собственно, тот самый ролик выложила в сеть эсэмэмщица Львовского органного зала Людмила Бурда, с недавних пор она – еще и коммуникационщица хора "Гомин". Я попросил ее вспомнить тот самый день, когда она решила выложить в сеть отрывок с песней "Цей сон".

Это был вторник 24 июня. Мой день начинается с завтрака и написания постика для соцсетей. До концерта "Цей хор, цей хор" оставалось больше недели, и вот нужно было его повторно анонсировать,

– вспоминает она.

Поэтому Людмила взялась просматривать отрывки видео с концерта, которые отсняла ранее. Заметим, что контент для соцсетей органного зала она снимает вместе с коллегой Александром Кириловцом.

Думала, какую бы песню осветить? Куплет или припев? А возможно, и то, и другое! Остановилась на песне "Цей сон, цей сон" Степана Гиги в аранжировке Евгения Маляревского.

Ролик она закинула в тикток и пошла на маркетинг-встречу в органный зал. Только за час видео просмотрели 20 тысяч раз, что вызвало у Людмилы удивление. Тогда же она прислала коллегам-хористам скрин и написала: "Смотрите, какие вы крутые".

"Несколько часов прошло, и уже вся команда вместе с хористами обновляла тикток, а там 50 тысяч просмотров, а к концу дня – миллион! Сейчас (14 июля, – 24 Канал) это видео в тиктоке имеет 8,5 миллиона", – вспоминает Людмила.



Вадим Яценко, Иван Остапович, Людмила Бурда и Тарас Демко возле органного зала / Фото, предоставлено Тарасом Демко

Накануне Людмила праздновала день рождения, и одна из хористок пожелала ей: "Пусть все в жизни так залетает, как видео хора на 8 миллионов".

Не только видео разлетелось по сети. Фото, которые делал ее коллега Александр, можно увидеть в сюжетах телеканалов ТСН, ICTV, 24 Канал, 1+1, Еспресо, 5 канал, а также на афишах концертов во Львовской опере и тура по Украине.

В то же время Людмила отмечает, что это успех всей команды органного зала. Она добавила, что за всем этим стоит долгая и большая работа. И что хор давно заслуживает того, чтобы быть узнаваемым по всему миру, что и произошло.

Мне стало интересно, а как изменилась жизнь Людмилы после того видео. По ее словам, командно все действовали очень быстро и пытались реагировать на запрос людей. Все приглашали "Гомин" в свой город, страны с выступлением.

Мой номер телефона оставили для обработки заявок и предложений. Среди них приглашения для хора выступить на свадьбах, днях рождения, в сюжетах для телевидения: ICTV, 24 Канал, 1+1, Эспрессо, 5 канал, "Мы – Украина" и других; поступило много просьб об интервью с Вадимом Яценко, хористами, командой органного зала.

Людмиле нужно было очень оперативно все это коммуницировать, а также ничего не пропустить. Она признается, что переживала, чтобы все каналы, с которыми договаривались, пришли в органный зал, чтобы их встретили, чтобы она ничего не забыла.

"Я была очень счастлива вместе со всей командой. Хотелось бы, чтобы о хоре "Гомин" и украинской песне услышал весь мир. Над тем и работаем!" – отметила она.

Сразу же добавлю от себя, что в органном зале сделали все возможное для того, чтобы я почувствовал себя дома. Был вайб, что к ним пришел не журналист, которому интересен хор, а старый друг, с которым они обсуждают то, что очень любят. И это чрезвычайно ценно.

Как вирусный ролик повлиял на популярность органного зала?

Как отметил Тарас Демко, они ежемесячно наблюдают прирост охвата ключевых показателей эффективности соцсетей на 5 – 10%, а также естественные спады. Лето в этом плане – менее напряженная пора. Поэтому он предполагал, что прирост будет где-то в пределах этих 5%, но..

Но сейчас этот охват вырос сильно. У нас по фейсбуку более 10 миллионов охвата за месяц, когда обычно бывает 400 – 500 тысяч. То есть это в 20 раз. Вырос охват всех сетей. В тиктоке, понятное дело, вырос охват, в инстаграме. Мы также зарегистрировали тредс, что также очень в нашей сфере оказалось потенциально привлекательно,

– поделился Тарас.

Кроме того, как только ролик завирусился, Тарас создал для "Гомона" отдельную страницу в инстаграме. На следующий день на нее подписались 15 тысяч пользователей, еще через день – 20. На момент разговора – 11 июля – за хором в этой сети следила 41 тысяча пользователей инстаграма. Причем, отмечает он, говорится об очень качественной и классной аудитории.

Людмила Бурда добавила, что не исключено, что "Гомону" создадут отдельную страницу еще и в тиктоке, ведь "сейчас все происходит очень стремительно".



На выступления "Гомона" в органном зале раскуплены билеты до конца года / Фото Оли Дмитрив

Конечно же, мне стало интересно, повлияла ли эта вирусность на другие концертные программы в органном зале. Как заметил Тарас Демко, это непосредственно повлияло на то, что аншлаги фиксируют даже на очень нишевой музыке, к примеру, крымскотатарской, и что это очень важно.

Люди открыли для себя больше органный зал с других сторон, что здесь не только органная музыка, что здесь не только очень серьезная музыка, а что здесь можно просто классно провести время. И это то, как мы выстраиваем это пространство. Что здесь есть галерея, что оно работает, можно на репетиции приходить,

– добавил он.

К слову, о репетициях. Ажиотаж вокруг "Гомона" настолько безумный, что в органном зале раскупили билеты на все их выступления до конца этого года. Впрочем, в сети появляются также видео пользователей, которые рассказывали о том, что им удалось послушать репетицию хора. Так что мне стало интересно, как на нее попасть.

Как попасть на репетицию? У нас почти все репетиции открытые. Это наше такое небольшое преимущество перед другими конкурентами. С часу до семи часов мы работаем также как галерея. То есть приходит рецепция, открывает первый этаж. И все, кто хотят попасть в органный зал, могут прийти, купить билетик входной за 30 гривен, и тусуются по галерее, а также могут попасть в концертный зал,

– отметил он.

В то же время следует понимать, что в этот момент могут проводить любую репетицию: будь то органной музыки, или хора.

Как отметил Тарас, органный зал притягивает людей круглый год: летом здесь прохладно, а зимой – тепло. Кроме того, скоро отремонтируют башню, и там будет смотровая площадка. Поэтому следите внимательно за страницами органного зала, чтобы не пропустить это!

Кому пришла в голову идея выступить "Гомону" в оперном театре?

Тарас объяснил, что это была очень логичная и органичная реакция. Прежде всего это самая большая концертная площадка Львова на тысячу мест. Кроме того, Вадим Яценко – художественный руководитель хора – также является участником команды Львовской оперы, он – главный хормейстер.

И это очень логично также, чтобы сделать партнерство с этим театром. Это наши замечательные партнеры, мы имеем много сотрудничества в других сферах, но это очень логично. И мы увидели большую открытость руководства Львовской оперы к этой идее. Собственно, она сработала. Мгновенная реакция, очень быстрая реакция, и это очень классно,

– отметил он.

Обратите внимание! 19 июля объявили о девятом (!) концерте хора "Гомин" в Оперном театре во Львове, который состоится 3 августа. Не медлите, чтобы потом не жаловаться.

К слову, Вадиму Яценко не привыкать к такому бешеному темпу, гастролям и немалому количеству концертов. Внимательные зрители узнали в нем того самого харизматичного дирижера The Rock Symphony Orchestra. Если вы еще не видели, то наверстывайте здесь и сейчас.

Вадим Яценко зажигал на сцене с The Rock Symphony Orchestra: смотрите видео

С ним мы поговорили о выборе профессии, как настраивается на тур по Украине и выходил ли на хор Степан Гига после того, как завирусилось исполнение песни "Цей сон".

Как Вадим Яценко стал дирижером?

Вы знаете, есть такой момент, что некоторые музыканты придерживаются мнения, что дирижер – профессия второй половины жизни. Можно с ними согласиться,

– заметил Вадим Яценко.

Его же карьера дирижера началась очень просто – с киевской десятилетки, музыкальной школы-интерната имени Лысенко. В нее он попал, потому что с малых лет пел. Правда, вокального отдела как такового не было. А ближайшим к нему был именно дирижерский. Уже когда Вадим был в подростковом возрасте, 12– 13 лет, в программе школы появился сам предмет дирижирования, а вместе с ним – тяга к этому искусству. В старших же классах нужно было уже определяться, на что поступать. И, как заметил Вадим, "все шло к тому, что я должен поступать дальше на дирижерский факультет".

Мне же стало интересно, есть ли какие-то стереотипы, связанные с дирижерством, которые раздражают. Вадим признался, что таких нет, но есть один распространенный – что это только мужская профессия. И с этим утверждением он не согласен, ведь в его карьере и профессиональном кругу общения всегда были женщины-дирижеры.

Музыкальный руководитель Киевской филармонии Наталья Стець, очень хороший дирижер. Наталья Пономарчук также, руководитель Киевского камерного оркестра филармонии. Если вспоминать, что мы учились в консерватории, то, конечно, Галина Горбатенко, которая воспитала целую плеяду замечательных дирижеров, как мужчин, так и женщин. Вот такой стереотип, который где-то гуляет по художественной среде, но есть те, кто его разрушает,

– добавил он.

Изменилась ли его жизнь после вирусной песни "Цей сон"?

Врать не буду, иногда кажется, что "Цей сон" теперь звучит из каждого утюга. В сети перепевают ее, снимают забавные пародии. Как по мне, это прекрасная возможность в очередной раз продемонстрировать, что украинские песни крутые, качественные и вне времени. Если же говорить о "Цей сон", то сейчас она ассоциируется с Вадимом Яценко и "Гомоном". И, понятное дело, стало интересно, изменилось ли в его жизни что-то после очередной волны популярности.

На самом деле не изменилось ничего. Возможно, возросло количество децибелов аплодисментов. Ведь органный зал вмещает около 250 человек, но совместными усилиями всей команды доставили кресла в максимально возможные места, и просто этот децибел аплодисментов стал немножко больше,

– отметил Вадим.



Аплодисменты во время выступления "Гомона" были очень и очень громкими / Фото Оли Дмитрив

В то же время он признался, что его больше смущала не реакция публики, а хора. Как это повлияет на них, не перегорят ли они. Но ребята в коллективе, добавил Вадим, "молодцы и все хорошо сложилось",

Логично было спросить, выходил ли Степан Гига на хор после этого. Как заметил Вадим, этого не было, и коллектив за этим не гонится. Им уже писали о различных коллаборациях, но "Гомин" не стремится превратиться в поп-историю.

"Это такая история, что хочется сохранить тактичность, академичность, какой-то характер, чтобы не выбиваться. Мы работаем, чтобы этот баланс сохранить", – добавил руководитель хора.

Волнуется ли Вадим Яценко перед туром по Украине?

Впереди хор "Гомин" ожидают десятки концертов по Украине. И это точно задача не из простых. Поэтому мне стало интересно, волнуется ли Вадим Яценко перед туром?

Немножко есть, конечно. Я понимаю, как это все должно быть, потому что я уже поездил много и сам в роли дирижера, и это были такие сложные гастроли. Вот если вспоминать прошлогодний тур, The Rock Symphony Orchestra, это такой сложный выматывающий тур с большими переездами, с большими аренами, концертами. Здесь главное просто и правильно себя настроить, и правильно понимать, как ты можешь восстановиться,

– отметил он.

По словам Вадима Яценко, следует много пить воды, спать хотя бы по 6 – 7 часов, чтобы успевать восстанавливать голосовые связки. За сами концерты он не переживает, потому что все в коллективе "Гомин" молодцы и крутые, а также знают, что должны делать. Больше его смущает график, техническая сторона, ведь хор привык работать в акустических залах, но "все должно быть хорошо".



Вадим Яценко не переживает за концерты, ведь в "Гомоне" все молодцы / Фото Оли Дмитрив

И поскольку Вадим Яценко заговорил о сне, то стало интересно, что же ему снится?

"Да ничего, сплю как убитый. Просыпаюсь последний год в пять часов, знаете, как старый дед. Брожу по дому час, а потом сплю еще. Но ничего мне не снится. Слава богу, что имею возможность поспать", – добавил он.

Как Вадим Яценко мотивирует свой коллектив?

Собственно, у самого Вадима немалый опыт гастролей, которым могут похвастаться далеко не все участники хора. Так есть ли что-то особенное, чем он мотивирует коллектив перед предстоящим туром по Украине?

Вся та история, которая происходит (новая волна популярности "Гомона", – 24 Канал), я не исключаю того момента, что это все из-за их слов, их посылов в космос, потому что они этого очень хотели. Они на самом деле очень этого хотели, они постоянно заводили речь о каких-то гастрольных турах, гастрольных турне,

– отметил Вадим.

По его словам, даже небольшие поездки сплачивают коллектив, участники имеют возможность больше общаться между собой. К примеру, за несколько дней до нашего разговора они ездили в Ивано-Франковск на фестиваль "Кафедральный колокол", где исполняли партесные концерты композиторов XVII века. И хоть это была поездка на два дня, это была возможность побыть в другом городе, выступить перед другой публикой, другим зрителем. О предстоящем туре по стране Вадим пошутил, что "в большей степени они (хористы, – 24 Канал) сами виноваты в том, что сейчас с ними происходит".

Как выдерживать гастроли?

На этот вопрос ответ нам дала участница хора "Гомин" Галина Гончарова. Как заметила она, волнения перед гастролями у нее нет. Только волнуется о переездах, когда нужно находить ресурс для себя в поездке.

Просто для меня такие большие турне, переезды не впервые. Я знаю, как работать в таком режиме, как экономить силы, голос. Это должно быть всегда не на 100%. То есть каждый день у нас будут концерты, а иногда будет и по два. Поэтому ты работаешь максимум на 80% все время. Эмоционально выкладываешься на 100%, но голос бережешь,

– поделилась она.

Галина добавила, что не почувствовала какого-то притока бешеной популярности после того, как завирусилось видео в тиктоке. В то же время она заметила, что наблюдается разница в публике. Потому что раньше на выступления приходили поровну публики: как органного зала, так и хора "Гомин". Теперь же идет чисто "гомоновская".



Хор "Гомин" выкладывается на полную на каждом выступлении / Фото Оли Дмитрив

То есть свои. Свой слушатель. Вот это поменялось. Энергетика поменялась на концерте. Когда ты идешь петь в зал, и ты чувствуешь отдачу, ведь артист работает не только в одну сторону, артист работает в две стороны. Он отдает в зал, и он еще что-то получает. Здесь изменился этот обмен, энергообмен, он немножко иной стал,

– добавила Галина.

Как влюбиться в "Гомин" раз и навсегда?

Как я уже говорил, о "Гомине" не знал ничего до того самого вирусного ролика. И я очень благодарен себе за то, что все же отхватил те два билета, хоть и в далеком 18-м ряду. В конце концов, я шел не смотреть на Вадима Яценко и других участников хора, а наслаждаться украинскими песнями.

Послушать "Гомин" вживую – настоящее наслаждение. То, как участники взаимодействуют между собой, их шутки, теплые взгляды, которыми они обмениваются во время выступления. Настоящим был вайб, что я не на концерте, а пришел к друзьям, и мы сидим где-то вокруг костра и поем украинские песни. Собственно, "Червону руту" пели все вместе – и хор, и зрители. Так было тепло и уютно, так хорошо, что даже не хотелось никуда идти.

Если этот текст читают фанаты Marvel, то знают, что в фильмах всегда есть сцены после титров, для преданных поклонников. Нечто подобное произошло и во время выступления "Гомона". Казалось бы, хор уже исполнил песню на бис и можно было бы расходиться. Собственно, часть зрителей покинула зал, не дождавшись "великодки". Другие же продолжали аплодировать и нааплодировали, иначе не скажешь, "Цей сон". Вадим Яценко, выйдя снова на сцену, шутливо пожурил нас всех пальчиком, мол, "разбойники, добились своего".

Врать не буду, кто-то лишь ради этой песни и шел на "Гомин", хоть она и не является частью программы "Цей фольк, цей фольк". Но пусть даже так. Это не имеет абсолютно никакого значения, ведь люди пришли на выступление, увидели, каким может быть хор, и точно поделятся своими впечатлениями. А значит, поклонников хоров станет больше, а вместе с ним – будут продолжать жить украинские песни, украинская культура и традиции. На этом, собственно, сделали акцент слушательницы, с которыми была возможность пообщаться после выступления "Гомона".



"Гомин" влюбляет в хоровую музыку / Фото Оли Дмитрив

Что говорят зрители о выступлении?

В начале я вспоминал о трех барышнях, к которым я и подошел после концерта. Мне было интересно, какие у них впечатления от выступления. Но в тот момент я не знал, что передо мной двое бывших хористок, которые оценивали "Гомин" несколько придирчивее, чем обычный слушатель.

Как отметила Ирина Ключковская, о выступлении она узнала из соцсетей.

Я хочу пойти еще на эти концерты. Более того, совсем не разочарована, наоборот. Мне очень импонирует, собственно, это современная трактовка украинской народной песни, потому что мы сегодня были на "Цей фольк, цей фольк".

Ирина признается, что была несколько предвзята перед самым выступлением. Но то, что она услышала, "как говорит молодежь: круто". И, по ее мнению, это именно тот магнит, который должен притягивать молодежь к нашему исконно украинскому.

Это исконно украинское, это наше творчество глубинное, понимаете, которое прошло через века, получило в этой интерпретации новое дыхание. Поэтому для меня это победа.

Ее коллега Надежда Труш заметила, что хор "Гомин" знает давно и при разных руководителях, ведь основали его десятки лет назад. Она вспоминает, что еще два года назад ходила в органный зал на хор, но на этот раз увидела иной, с совсем другой интерпретацией произведений.

"Возможно, профессионалы по-разному будут это трактовать. Но народу это бесспорно понравится. Уже сегодня показали, что нравится. И украинскую песню несут к народу", – отметила Надежда.

По мнению Надежды, теперь эти песни, которые когда-то пели за столом, на свадьбах, будут петь снова: на вечеринках, в домах, в семьях, на праздники.

И мы желаем успеха хору, желаем его руководителю также успеха, славы, наслаждения. Потому что он наслаждается, он хотел давно петь. Хотя он и руководитель хора, но он себя здесь чувствовал солистом. И мы понимали, как он кайфует, а мы вместе с ним.



Вадим Яценко кайфует от того, что делает, и это видит каждый / Фото Оли Дмитрив

В этот момент слово снова взяла Ирина. Она подчеркнула, что пока все мы вышли из органного зала, в Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы удара российскими дронами.

Именно сейчас. Вы понимаете, это время, когда мы живем в такое очень тревожное, очень тяжелое время. Это, что мы услышали, эта наша сила, нашего искусства, это то, что дает нам силу стоять и быть несокрушимыми. И об этом говорить надо на весь мир. Нас обстреливают, мы идем и слушаем, и держимся за наше как за спасательный круг.

Пообщался я и с Верой Билевич. Она мне и раскрыла тайну, что её подруги сами когда-то пели в хоре, в отличие от нее. Поэтому к нынешнему выступлению они подходили как профессиональные слушательницы.

Сама же Вера призналась, что не была поклонницей хора, ведь это не ее жанр. Она же предпочитает инструментальную музыку. Так что на "Гомин" пошла за компанию.

"Так что я хочу сказать, что я изменила сегодня свое мнение, и всех, кто до сих пор тоже сомневался и не был, как бы не был настроен на хоровое пение, то, что я сегодня услышала, это совсем другое. Всем-всем советую. И правильно сказала моя подруга Ирина, что в такое страшное время, когда у нас ужасные у всех эмоции, это сегодня был большой праздник", – добавила Вера.

Напоследок добавлю: если у вас есть возможность сходить на "Гомин" – сделайте это. Насладитесь роскошным и драйвовым пением, искренними эмоциями. А также не забывайте поддерживать Силы обороны, ведь именно благодаря им мы все здесь сейчас и есть!