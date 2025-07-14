Подробностями личной жизни Яценко поделился в новом интервью. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Балючие темы".

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Вадим Яценко рассказал, что Анастасия Рябошапка с семьей переехала из Мариуполя в Киев. Они познакомились в школе. Артист признался, что симпатия возникла сразу, но это не было серьезно.

Вадим и Анастасия вместе окончили школу и поступили в университет. С тех пор они не расставались. Солист хора "Гомін" вспомнил, как сделал предложение любимой.

Я занял деньги у друзей, чтобы купить самое дешевое обручальное кольцо. Одолжил деньги еще, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, не в "Пузату хату". И там что-то как-то это происходило. Мы были маленькие совсем. Нам было по 20 лет,

– вспомнил Вадим Яценко.

Яценко отметил, что много пар, которые женятся в молодом возрасте, расходятся. Но, к счастью, Вадиму и Анастасии удалось сохранить отношения, хотя определенные трудности у супругов были.

Мы многое прошли, но всегда старались друг друга поддерживать,

– отметил артист.

Интервью с Вадимом Яценко: смотрите видео онлайн

Как жена Вадима Яценко реагирует на его популярность?

Бешеная популярность к хору "Гомін" пришла после видео артистов, где они исполнили песню Степана Гиги "Этот сон". Ролик опубликовали в тиктоке – он сразу стал вирусным и уже собрал более 8 миллионов просмотров.

Вадим Яценко признался, ревнует ли жена из-за его популярности.

"Ревнует ли жена меня из-за той бешеной популярности, которая сейчас накрыла? Мы же оба из художественного круга – и я, и Настя – сталкиваемся с вниманием. Она так же имеет много подписчиков в соцсетях. И ее популярность в соцсетях, откровенно говоря, началась еще раньше, чем моя. Здесь все упирается в доверие", – сказал он.