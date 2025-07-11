Об этом стало известно из нового интервью Яценко, которое вышло на ютуб-канале "Балючі теми", передает Show 24. В разговоре с Натальей Балюк он также признался, имеет ли бронирование от мобилизации.

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Вадим Яценко поделился, что имеет бронирование от мобилизации, которую ему предоставил Оперный театр.

Это момент критичности, критической инфраструктуры и так далее. Есть некоторые пункты, по которым определяется критичность. Момент того, что идут достаточно большие налоги в государство. Там связано с процентом налогов, суммой налогов, которые организация платит,

– сказал артист.

Ранее мы сообщали, что участник "Дизель Шоу" Евгений Гашенк ответил, имеет ли бронирование от мобилизации.

Интервью с Вадимом Яценко: смотрите видео онлайн

Какие источники дохода у Вадима Яценко?

Вадим Яценко также рассказал о своих источниках дохода. Он признался, что дирижеры получают небольшую зарплату, но на жизнь хватает. Во Львовском органном зале артист официально работает на полставки.

Моя основная ставка и основная работа – это главный хормейстер Оперного. Это была моя основная работа, когда я переехал во Львов 7 лет назад. В органном я начал работать вместе с хором "Гомін" два года назад. Там я работаю по совместительству,

– рассказал Яценко.

Артист не рассекретил, какую ставку имеет в Оперном театре, однако заметил, что на базовые потребности денег хватает.