Карпова поделилась, что Пономаренко получил ранение, поэтому является ветераном войны. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью радиоведущей Маричке Падалко.

Читайте также Соломия Витвицкая рассказала, как ее экс-супруг демобилизовался

Сергей сейчас не служит. Он – ветеран, поскольку получил ранения в результате защиты страны, имеет группу инвалидности и болезнь, которая уже неизлечима, к сожалению. Сейчас он в гражданской жизни, но ему это все настолько близко и настолько он переживает, что у меня впечатление, что он никуда не ушел с военной службы,

– отметила Юлия Карпова.

Интервью с Юлией Карповой: смотрите видео онлайн

Ранее мы сообщали, что певец MELOVIN сообщил о мобилизации.

Отношения Юлии Карповой и Сергея Пономаренко

Юлия и Сергей знакомы три года, а в отношениях – год. До того мужчина много лет слушал Карпову по радио.

Пономаренко впервые пошел воевать в 2014 году, а вернулся на фронт во время полномасштабного вторжения. Военнослужащий получил звание Героя Украины за бои за Харьков и приехал в Киев на церемонию награждения. Именно тогда Сергей принял решение, что должен познакомиться с Юлей.

Он через своего друга-побратима нашел моих коллег из соседних радиостанций, чтобы эти коллеги договорились каким-то образом со мной, чтобы я оказалась в определенном месте в определенное время, под предлогом, что со мной хочет просто познакомиться военный. Хотя это на самом деле так и было,

– вспомнила радиоведущая.

Юлия Карпова и Сергей Пономаренко / Фотограф Михаил Ваколюк

Карпова согласилась встретиться с Пономаренко. На тот момент она уже знала, что мужчина является Героем Украины. В основном они общались о войне, а после этой встречи продолжали поддерживать связь.

Это лучший человек в жизни, которого я знаю. Это самый принципиальный человек в жизни, которого я знаю. Это самый честный человек в жизни, которого я знаю. И, пожалуй, это и есть то чувство, когда ты за человеком в огонь и воду,

– призналась Карпова.

Сейчас Юлия и Сергей живут в гражданском браке. Их разница в возрасте – 10 лет, но женщине это нравится.