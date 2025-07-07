Витвицкая рассказала, как Кочатковому удалось демобилизоваться. Подробностями она поделилась в интервью Алине Доротюк, передает Show 24.
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Соломия Витвийская рассказала, что бывший муж демобилизовался по семейным обстоятельствам.
У него семейные проблемы. Он опекун мамы. У нее инвалидность,
– отметила телеведущая.
Интервью с Соломией Витвицкой: смотрите видео онлайн
Напомним, что Влад Кочатков пополнил ряды Вооруженных Сил Украины в 2022 году. В ноябре 2023 года он сообщил, что демобилизовался, подчеркнув, что на законных основаниях.
Добровольно пришел, добровольно и ухожу. Все легально. 1,5 года службы за спиной. Ни о чем не жалею. Но и ни по чему скучать не буду. Хотя все же буду – это за мощными и уникальными людьми, с которыми имел дела,
– написал Кочатков.
Что известно о личной жизни Соломии Витвицкой
Соломия Витвицкая и Влад Кочатков поженились в 2013 году, а в 2021 объявили о разводе.
Новым избранником телеведущей стал Алексей Ситайло.
В феврале 2025 года Соломия Витвицкая сообщила, что во второй раз выходит замуж. Любимый сделал ей предложение в День святого Валентина во время отдыха в Карпатах.