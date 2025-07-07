Вітвіцька розповіла, як Кочатковому вдалося демобілізуватися. Подробицями вона поділилась в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає Show 24.
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Соломія Вітвійська розповіла, що колишній чоловік демобілізувався через сімейні обставини.
У нього родинні проблеми. Він опікун мами. У неї інвалідність,
– зазначила телеведуча.
Інтерв'ю з Соломією Вітвіцькою: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що Влад Кочатков поповнив лави Збройних Сил України у 2022 році. У листопаді 2023 року він повідомив, що демобілізувався, підкресливши, що на законних підставах.
Добровільно прийшов, добровільно і йду. Все легально. 1,5 року служби за спиною. Ні про що не жалкую. Але і ні за чим сумувати не буду. Хоча все ж таки буду – це за потужними й унікальними людьми, з якими мав справи,
– написав Кочатков.
Що відомо про особисте життя Соломії Вітвіцької
Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков одружилися у 2013 році, а у 2021 оголосили про розлучення.
Новим обранцем телеведучої став Олексій Ситайло.
У лютому 2025 року Соломія Вітвіцька повідомила, що вдруге виходить заміж. Коханий освідчився їй у День святого Валентина під час відпочинку в Карпатах.