Українська ведуча Соломія Вітвіцька повідомила про свій новий статус нареченої. Про це пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Військовий Олексій Ситайло зробив коханій пропозицію руки й серця. Це сталося у романтичну дату – День святого Валентина. На той час пара відпочивала з друзями в Карпатах.

Ведуча опублікувала зворушливе відео. У ролику пара ніжно обіймається. Соломія тримає в руках букет червоних троянд, а Олексій – коробочку з каблучкою. На тлі відео лунає трек Світлани Тарабарової "Я кажу так".

Пізніше Соломія Вітвіцька показала фото каблучки, яку отримала від бойфренда. Друзі, колеги й підписники ведучої привітали її з заручинами.



Соломія Вітвіцька показала каблучку / Фото з інстаграм-сторіз

Особисте життя Соломії Вітвіцької

Для Соломії Вітвіцької це буде другий шлюб. Ведуча перебувала у шлюбі з Владом Кочатковим 8 років й повідомила про розлучення у грудні 2020 року.

У лютому 2024 телезірка розсекретила, що перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом. За її словами, пара познайомилась завдяки волонтерству.