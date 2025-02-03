Щоправда, на ролику, який опублікувала знаменність, немає її коханого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Кошмал.

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Анна Кошмал поділилась з шанувальниками відео, на якому батько веде її під вінець. Акторка вийшла до гостей у розкішній білій сукні, з фатою та букетом. Тато ж одягнув на весілля доньки класичний костюм.

Ми не знімали наше весілля, залишилась лише серія фото і відео з телефонів гостей. І ось нещодавно брат мені каже: "Дивись, що знайшов". Тут тато веде мене під вінець до мого майбутнього чоловіка. Це було 7 років тому, сьогодні не наша річниця. Просто один із найтепліших спогадів,

– йдеться у дописі.

Кошмал поділилась, що сьогодні її чоловік, якого вона називає "загадковим А", відзначає день народження. Акторка ніжно звернулася до коханого.

"Я тебе люблю, бо не перестаю тобою захоплюватись. Люблю, бо завжди дуже стараєшся, за що б не взявся. Люблю, бо тебе не хвилює думка оточуючих. Люблю, бо ти бачиш людей наскрізь, мене в перше чергу. Люблю, бо ти завжди даєш найкращі поради. Люблю, бо ти говориш правду, а не догоджаєш. Люблю за все, що ми вже пройшли. Люблю, бо ти людина вчинків. Люблю, бо в тебе велике добре серце", – написала Кошмал.

Акторка додала, що коханий сповнює її життя любов'ю і підтримкою.

У коментарях під дописом підписники вітають обранця Анни Кошман зі святом.

Що відомо про особисте життя Анни Кошмал