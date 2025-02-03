Журналістка Раміна Есхакзай побувала на невеликій екскурсії у квартирі Макса Барських у Херсоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Раміни.

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Раміна завітала у домівку знаменитості, де він народився та виріс. Макс Барських не був там вже три роки. За квартирою наразі доглядає сусідка.

Артист зазначив, що його квартира раніше мала інший вигляд. До того ж деякі речі, зокрема, нагороди, його мама вивезла у безпечне місце.

Я не можу пробачити моїй мамі за те, що вона зробила ремонт. Звісно, з часом це робити треба. Але вона зробила євроремонт. У мене там було багато чого особистого. У нас була дача, їй потрібен був папір для розпалювання. Я там зберігав альбом зі всіма моїми малюнками, вирізки з газет. Коли я вже поїхав до Києва, вона все це брала в мене і розпалювала,

– розповів артист.

У кімнаті Макса Барських Раміна знайшла його особисті речі – старі зошити, книжки, конспекти, а також подарунки від прихильників – листи. Співак поділився, що зберігає такі речі, адже вони його надихають.

Квартира Макса Барських / Скриншоти з відео

Яким Макс Барських запам'ятав Херсон

У рідному місті співак жив до 17 років. Він захоплюється Херсоном та його мешканцями й зараз.

"Дивовижне місце. Коли я зустрічаю херсонців, це завжди талановиті люди. Красиві, гарячі, сексуальні. Я пам'ятаю його сонячним, яскравим. Пам'ятаю, як ми прогулювали уроки в школі, гуляли центром міста, пам'ятаю незалежні від батьків вечори у клубах. До 17 років я там прожив", – розповів співак.